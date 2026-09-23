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Пассажиропоток на БКЛ метро Москвы вырос до 1,7 миллиона поездок - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Пассажиропоток на БКЛ метро Москвы вырос до 1,7 миллиона поездок
Пассажиропоток на БКЛ метро Москвы вырос до 1,7 миллиона поездок - 23.09.2026, ПРАЙМ
Пассажиропоток на БКЛ метро Москвы вырос до 1,7 миллиона поездок
Среднесуточный пассажиропоток на Большой кольцевой линии метро Москвы вырос до 1,7 миллиона поездок с 1 сентября, что на 8% больше чем за аналогичный период... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T14:23+0300
2026-09-23T14:28+0300
бизнес
россия
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бкл
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Среднесуточный пассажиропоток на Большой кольцевой линии метро Москвы вырос до 1,7 миллиона поездок с 1 сентября, что на 8% больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщает столичный департамент транспорта. "После начала учебного года среднесуточный пассажиропоток на Большой кольцевой линии вырос до 1,7 миллиона поездок. Это на 18% больше, чем в прошлом месяце, и на 8% больше, чем в сентябре 2025 года. Тогда по БКЛ совершали в среднем 1,44 миллиона и 1,57 миллиона поездок соответственно", — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении. В дептрансе напомнили, что БКЛ связывает 34 района Москвы, объединяет радиальные линии метро, МЦК и МЦД, по линии курсируют поезда российского производства "Москва-2020" и "Москва-2024".
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бизнес, россия, москва, бкл
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, БКЛ
14:23 23.09.2026 (обновлено: 14:28 23.09.2026)
 
Пассажиропоток на БКЛ метро Москвы вырос до 1,7 миллиона поездок

Среднесуточный пассажиропоток на БКЛ метро Москвы с 1 сентября вырос до 1,7 млн поездок

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Среднесуточный пассажиропоток на Большой кольцевой линии метро Москвы вырос до 1,7 миллиона поездок с 1 сентября, что на 8% больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщает столичный департамент транспорта.
"После начала учебного года среднесуточный пассажиропоток на Большой кольцевой линии вырос до 1,7 миллиона поездок. Это на 18% больше, чем в прошлом месяце, и на 8% больше, чем в сентябре 2025 года. Тогда по БКЛ совершали в среднем 1,44 миллиона и 1,57 миллиона поездок соответственно", — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
В дептрансе напомнили, что БКЛ связывает 34 района Москвы, объединяет радиальные линии метро, МЦК и МЦД, по линии курсируют поезда российского производства "Москва-2020" и "Москва-2024".
 
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