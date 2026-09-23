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Пассажиропоток на БКЛ метро Москвы вырос до 1,7 миллиона поездок

Пассажиропоток на БКЛ метро Москвы вырос до 1,7 миллиона поездок - 23.09.2026, ПРАЙМ

Пассажиропоток на БКЛ метро Москвы вырос до 1,7 миллиона поездок

Среднесуточный пассажиропоток на Большой кольцевой линии метро Москвы вырос до 1,7 миллиона поездок с 1 сентября, что на 8% больше чем за аналогичный период... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T14:23+0300

2026-09-23T14:23+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Среднесуточный пассажиропоток на Большой кольцевой линии метро Москвы вырос до 1,7 миллиона поездок с 1 сентября, что на 8% больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщает столичный департамент транспорта. "После начала учебного года среднесуточный пассажиропоток на Большой кольцевой линии вырос до 1,7 миллиона поездок. Это на 18% больше, чем в прошлом месяце, и на 8% больше, чем в сентябре 2025 года. Тогда по БКЛ совершали в среднем 1,44 миллиона и 1,57 миллиона поездок соответственно", — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении. В дептрансе напомнили, что БКЛ связывает 34 района Москвы, объединяет радиальные линии метро, МЦК и МЦД, по линии курсируют поезда российского производства "Москва-2020" и "Москва-2024".

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