https://1prime.ru/20260923/pensija-873574586.html

Названа средняя пенсия россиян в ДФО

Названа средняя пенсия россиян в ДФО - 23.09.2026, ПРАЙМ

Названа средняя пенсия россиян в ДФО

Пенсионеры из Дальневосточного федерального округа по состоянию на 1 августа в России получали в среднем 28,5 тысяч рублей, что является наивысшим значением... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T01:18+0300

2026-09-23T01:18+0300

2026-09-23T01:18+0300

россия

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Пенсионеры из Дальневосточного федерального округа по состоянию на 1 августа в России получали в среднем 28,5 тысяч рублей, что является наивысшим значением среди округов страны, следует из данных Социального фонда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным ведомства, 1 августа средняя пенсия работающих и неработающих граждан в ДФО составила 28 529 рублей. При этом больше всего получали пенсионеры из Чукотского автономного округа - средняя пенсия составила 42 273 рубля. Ранее РИА Новости передавало, что средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в августе этого года составил более 25,4 тысячи рублей.

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