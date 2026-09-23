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Названа средняя пенсия россиян в ДФО
Названа средняя пенсия россиян в ДФО - 23.09.2026, ПРАЙМ
Названа средняя пенсия россиян в ДФО
Пенсионеры из Дальневосточного федерального округа по состоянию на 1 августа в России получали в среднем 28,5 тысяч рублей, что является наивысшим значением... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T01:18+0300
2026-09-23T01:18+0300
2026-09-23T01:18+0300
россия
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Пенсионеры из Дальневосточного федерального округа по состоянию на 1 августа в России получали в среднем 28,5 тысяч рублей, что является наивысшим значением среди округов страны, следует из данных Социального фонда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 августа средняя пенсия работающих и неработающих граждан в ДФО составила 28 529 рублей. При этом больше всего получали пенсионеры из Чукотского автономного округа - средняя пенсия составила 42 273 рубля.
Ранее РИА Новости передавало, что средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в августе этого года составил более 25,4 тысячи рублей.
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россия
Названа средняя пенсия россиян в ДФО
Социальный фонд: средняя пенсия в ДФО составила 28,5 тысячи рублей
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Пенсионеры из Дальневосточного федерального округа по состоянию на 1 августа в России получали в среднем 28,5 тысяч рублей, что является наивысшим значением среди округов страны, следует из данных Социального фонда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 августа средняя пенсия работающих и неработающих граждан в ДФО составила 28 529 рублей. При этом больше всего получали пенсионеры из Чукотского автономного округа - средняя пенсия составила 42 273 рубля.
Ранее РИА Новости передавало, что средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в августе этого года составил более 25,4 тысячи рублей.