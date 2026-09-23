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Средняя пенсия работающих россиян в августе достигла 24 тысяч рублей
Средняя пенсия работающих россиян в августе достигла 24 тысяч рублей - 23.09.2026, ПРАЙМ
Средняя пенсия работающих россиян в августе достигла 24 тысяч рублей
Средний размер пенсионного обеспечения работающих россиян в августе достиг 24 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T01:30+0300
2026-09-23T01:30+0300
2026-09-23T01:30+0300
россия
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Средний размер пенсионного обеспечения работающих россиян в августе достиг 24 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 августа 2026 года средняя пенсия работающих граждан составила 24 017 рублей.
В аналогичный период 2025 года работающие пенсионеры получали около 21 350 рублей.
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россия
Средняя пенсия работающих россиян в августе достигла 24 тысяч рублей
Средняя пенсия работающих россиян в августе достигла 24 тысяч рублей
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Средний размер пенсионного обеспечения работающих россиян в августе достиг 24 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 августа 2026 года средняя пенсия работающих граждан составила 24 017 рублей.
В аналогичный период 2025 года работающие пенсионеры получали около 21 350 рублей.