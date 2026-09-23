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Средняя пенсия работающих россиян в августе достигла 24 тысяч рублей

Средняя пенсия работающих россиян в августе достигла 24 тысяч рублей - 23.09.2026, ПРАЙМ

Средняя пенсия работающих россиян в августе достигла 24 тысяч рублей

Средний размер пенсионного обеспечения работающих россиян в августе достиг 24 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T01:30+0300

2026-09-23T01:30+0300

2026-09-23T01:30+0300

россия

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Средний размер пенсионного обеспечения работающих россиян в августе достиг 24 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным ведомства, 1 августа 2026 года средняя пенсия работающих граждан составила 24 017 рублей. В аналогичный период 2025 года работающие пенсионеры получали около 21 350 рублей.

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