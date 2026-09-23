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Переезд ПСБ в Ярославскую область принес более 2,5 миллиарда рублей налогов

Переезд ПСБ в Ярославскую область принес более 2,5 миллиарда рублей налогов - 23.09.2026, ПРАЙМ

Переезд ПСБ в Ярославскую область принес более 2,5 миллиарда рублей налогов

Частичный переезд банка ПСБ в Ярославскую область принес региону более 2,5 миллиарда рублей налогов, сообщил губернатор Михаил Евраев. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:10+0300

2026-09-23T17:10+0300

2026-09-23T17:10+0300

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Частичный переезд банка ПСБ в Ярославскую область принес региону более 2,5 миллиарда рублей налогов, сообщил губернатор Михаил Евраев. В среду президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с членами правительства. Евраев поблагодарил президента и главу ПСБ Петра Фрадкова за принятие решения о частичном переезде банка в Ярославскую область. "Этот проект у нас реализуется не на бумаге, а именно по-настоящему. Наши жители уже почувствовали, что ПСБ – это родной банк, и мы это видим и по налогам, о которых говорил Петр Михайлович (Фрадков – ред.). Сейчас уже более двух с половиной миллиардов (рублей – ред.) поступило в бюджет Ярославской области", - сказал Евраев. Он отметил, что жители ценят открытие новых офисов банка, особенно в сельской местности, и поддержку событийных мероприятий. По словам губернатора правительство региона совместно с банком реализует большое количество проектов. "Мы столица "Золотого кольца", к нам очень много людей едет отдыхать. Поэтому мы с банком реализуем два интересных проекта. Это такая банковская карта жителя и карта гостя, который к нам приезжает в Ярославскую область. И я думаю, что это очень будут хорошие экономические эффекты для банка. И может стать такое взаимодействие хорошим примером для других регионов", - уточнил Евраев. ПСБ к концу 2030 года переведет из Москвы в Ярославскую область около 5 тысяч рабочих мест, обратил внимание Фрадков, процесс переезда уже начался.

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