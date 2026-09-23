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ЕС обеспокоен планами Лондона досрочно освободить заключенных

ЕС обеспокоен планами Лондона досрочно освободить заключенных - 23.09.2026, ПРАЙМ

ЕС обеспокоен планами Лондона досрочно освободить заключенных

Страны Евросоюза обеспокоены планами Великобритании досрочно освободить из тюрем тысячи заключенных и опасаются, что Лондон может высылать им их граждан, бывших | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T09:17+0300

2026-09-23T09:17+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Страны Евросоюза обеспокоены планами Великобритании досрочно освободить из тюрем тысячи заключенных и опасаются, что Лондон может высылать им их граждан, бывших в заключении, без предварительного уведомления, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломатов из стран блока. "Пять европейских дипломатов заявили Politico, что их страны особенно обеспокоены этими изменениями, а некоторые говорят о своих опасениях относительно того, что их граждане могут быть возвращены без предварительного предупреждения или оповещения", - сообщает издание. Как указано в публикации, такая политика может стать еще одним препятствием на пути Лондона к перестройке отношений с ЕС. Британия собирается освободить более 2,5 тысячи нарушителей к концу 2026 года, добавляет издание. С 2024 года британские правоохранители получили возможность отпускать преступников после отбывания половины срока из-за переполненности тюрем. С тех пор по программе на свободу вышли около 60 тысяч человек. Кроме того, в 2025 году правительство рекомендовало судам не отправлять в тюрьму преступников, приговоренных к менее чем одному году. В июле британские власти приостановили расширение программы досрочного освобождения преступников на фоне скандала из-за возможного освобождения убийц полицейского.

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мировая экономика, лондон, великобритания, ес, politico