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ЕС обеспокоен планами Лондона досрочно освободить заключенных - 23.09.2026, ПРАЙМ
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ЕС обеспокоен планами Лондона досрочно освободить заключенных
ЕС обеспокоен планами Лондона досрочно освободить заключенных - 23.09.2026, ПРАЙМ
ЕС обеспокоен планами Лондона досрочно освободить заключенных
Страны Евросоюза обеспокоены планами Великобритании досрочно освободить из тюрем тысячи заключенных и опасаются, что Лондон может высылать им их граждан, бывших | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T09:17+0300
2026-09-23T09:17+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Страны Евросоюза обеспокоены планами Великобритании досрочно освободить из тюрем тысячи заключенных и опасаются, что Лондон может высылать им их граждан, бывших в заключении, без предварительного уведомления, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломатов из стран блока. "Пять европейских дипломатов заявили Politico, что их страны особенно обеспокоены этими изменениями, а некоторые говорят о своих опасениях относительно того, что их граждане могут быть возвращены без предварительного предупреждения или оповещения", - сообщает издание. Как указано в публикации, такая политика может стать еще одним препятствием на пути Лондона к перестройке отношений с ЕС. Британия собирается освободить более 2,5 тысячи нарушителей к концу 2026 года, добавляет издание. С 2024 года британские правоохранители получили возможность отпускать преступников после отбывания половины срока из-за переполненности тюрем. С тех пор по программе на свободу вышли около 60 тысяч человек. Кроме того, в 2025 году правительство рекомендовало судам не отправлять в тюрьму преступников, приговоренных к менее чем одному году. В июле британские власти приостановили расширение программы досрочного освобождения преступников на фоне скандала из-за возможного освобождения убийц полицейского.
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мировая экономика, лондон, великобритания, ес, politico
Мировая экономика, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, Politico
09:17 23.09.2026
 
ЕС обеспокоен планами Лондона досрочно освободить заключенных

Politico: страны Евросоюза обеспокоены планами Лондона досрочно освободить заключенных

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Страны Евросоюза обеспокоены планами Великобритании досрочно освободить из тюрем тысячи заключенных и опасаются, что Лондон может высылать им их граждан, бывших в заключении, без предварительного уведомления, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломатов из стран блока.
"Пять европейских дипломатов заявили Politico, что их страны особенно обеспокоены этими изменениями, а некоторые говорят о своих опасениях относительно того, что их граждане могут быть возвращены без предварительного предупреждения или оповещения", - сообщает издание.
Как указано в публикации, такая политика может стать еще одним препятствием на пути Лондона к перестройке отношений с ЕС. Британия собирается освободить более 2,5 тысячи нарушителей к концу 2026 года, добавляет издание.
С 2024 года британские правоохранители получили возможность отпускать преступников после отбывания половины срока из-за переполненности тюрем. С тех пор по программе на свободу вышли около 60 тысяч человек. Кроме того, в 2025 году правительство рекомендовало судам не отправлять в тюрьму преступников, приговоренных к менее чем одному году. В июле британские власти приостановили расширение программы досрочного освобождения преступников на фоне скандала из-за возможного освобождения убийц полицейского.
 
Мировая экономикаЛОНДОНВЕЛИКОБРИТАНИЯЕСPolitico
 
 
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