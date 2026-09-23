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"Глобал Портс" внедрил систему видеоконтроля водителей портовых тягачей

"Глобал Портс" внедрил систему видеоконтроля водителей портовых тягачей - 23.09.2026, ПРАЙМ

"Глобал Портс" внедрил систему видеоконтроля водителей портовых тягачей

"Глобал Портс" (входит в ГК "Дело") внедрил на своих северо-западных терминалах систему видеоконтроля состояния водителей портовых тягачей, которая поможет... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T12:48+0300

2026-09-23T12:48+0300

2026-09-23T12:48+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "Глобал Портс" (входит в ГК "Дело") внедрил на своих северо-западных терминалах систему видеоконтроля состояния водителей портовых тягачей, которая поможет выявлять признаки усталости и контролировать соблюдение правил при управлении спецтехникой, сообщает компания. "Стивидорный холдинг Глобал Портс внедрил на своих северо-западных терминалах систему видеоконтроля состояния водителей портовых тягачей. Интеллектуальный комплекс видеоаналитики помогает выявлять признаки усталости и снижения концентрации, а также контролировать соблюдение правил при управлении спецтехникой, тем самым минимизируя вероятность аварий", - говорится в сообщении. Система непрерывно мониторит состояние водителя, выявляет ключевые признаки снижения концентрации: отвлечение от дороги, сонливость, усталость, нарушение правил безопасности. Уточняется, что для этого фиксируются такие действия, как продолжительное отведение взгляда в сторону, закрытие глаз дольше моргания, зевота. "Помимо усталости система распознает использование мобильного телефона, непристегнутый ремень безопасности и курение. Контроль осуществляется с помощью двух видеокамер в кабине тягача, которые подключены к модулю аналитики со встроенной постоянно обучаемой нейросетью", - отмечают в компании. Там добавили, что при выявлении небезопасного состояния система подает звуковой сигнал для привлечения внимания водителя, и при усталости, создающей риски безопасности, он обязан прекратить работу. Видеозапись события сохраняется на сервере для последующего анализа. "Система показала свою эффективность: по результатам пилотного использования за три месяца количество отвлечений за рулем снизилось на 16%, а общее число нарушений при управлении тягачами сократилось вдвое", - прокомментировал технический директор "Глобал Портс" Родион Погорелов. По данным компании, системой видеоконтроля оборудованы 103 терминальных тягача в парке "Глобал Портс" на терминалах "Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал" и "Моби Дик" в Большом порту Санкт-Петербург, "Усть-Лужский контейнерный терминал" в глубоководном порту Усть-Луга, а также на тыловом терминале "Логистический парк "Янино" в Ленинградской области.

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