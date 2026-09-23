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Поставки угля в Россию к 2050 году увеличатся в полтора раза

Поставки угля в Россию к 2050 году увеличатся в полтора раза - 23.09.2026, ПРАЙМ

Поставки угля в Россию к 2050 году увеличатся в полтора раза

Общие поставки российского угля потребителям по целевому сценарию увеличатся примерно в полтора раза к 2050 году, до 581,8 миллиона тонн в год, на внутренний... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T13:10+0300

2026-09-23T13:10+0300

2026-09-23T13:10+0300

россия

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Общие поставки российского угля потребителям по целевому сценарию увеличатся примерно в полтора раза к 2050 году, до 581,8 миллиона тонн в год, на внутренний рынок - до 231,7 миллиона тонн, на экспорт - до 350,1 миллиона, следует из актуализированной программы развития угольной промышленности России до 2050 года, утвержденной правительством РФ. Согласно представленной таблице, поставки российского угля в 2024 году составили 376,6 миллиона тонн. Ожидается, что по целевому сценарию этот показатель вырастет до 465,9 миллиона тонн к 2030 году и до 523 миллионов к 2036 году. А к 2050 году он достигнет 581,8 миллиона в 2050 году, увеличившись примерно в полтора раза с 2024 года. Поставки угля на внутренний рынок в 2024 году были на уровне 179 миллионов тонн. Согласно целевому сценарию, показатель может увеличится до 199,2 миллиона тонн в 2030 году, до 202,8 миллиона тонн в 2036, до 231,7 миллиона в 2050 году. Таким образом, поставки на отечественный рынок возрастут почти на 30%. При этом экспорт в 2024 год составил 197,6 миллиона тонн. Целевой сценарий предполагает рост показателя до 266,7 миллиона тонн в 2030 году, до 320,2 миллиона в 2036 году и 350,1 миллиона к 2050 году. Следовательно, объем экспорта увеличится примерно в 1,77 раза. Правительство утвердило обновленную программу развития угольной промышленности России. Документ определяет цели и задачи отрасли до 2050 года, меры их достижения, а также направления государственной политики в этой сфере.

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