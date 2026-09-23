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Правительство утвердило программу развития угольной промышленности

Правительство утвердило программу развития угольной промышленности - 23.09.2026, ПРАЙМ

Правительство утвердило программу развития угольной промышленности

Утвержденная правительством России актуализированная программа развития угольной промышленности до 2050 года будет реализовываться в три этапа, первый из... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T11:06+0300

2026-09-23T11:06+0300

2026-09-23T11:06+0300

промышленность

россия

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Утвержденная правительством России актуализированная программа развития угольной промышленности до 2050 года будет реализовываться в три этапа, первый из которых - до 2030 года - предполагает господдержку предприятий отрасли, сообщило правительство РФ. Как отмечается в сообщении, программа предполагает как поддержание действующих мощностей угледобычи, так и создание условий для формирования новой сырьевой базы угольной промышленности. Решение этих задач планируется осуществить в три этапа. "Так, на первом этапе будут реализовываться мероприятия программы структурного развития на период до 2030 года. Предполагается, в частности, оказывать государственную поддержку организациям угольной промышленности, осуществлять диверсификацию угольного производства, включая развитие более эффективных способов добычи и обогащения угля, расширение номенклатуры продукции, повышение производственного, рыночного и инвестиционного потенциала отрасли, обеспечивающего устойчивое развитие и прохождение кризисных периодов в будущем без негативных последствий", - сообщили в кабмине. Второй этап продлится с 2031 по 2036 годы и предполагает обеспечение рационального подхода к комплексному использованию угля в экономике с учетом готовности и доступности технологий, сложившихся региональных энергетических балансов, логистики. "За эти пять лет, как предполагается, государством и недропользователями будут созданы условия для перехода на новый технологический уклад в угольной промышленности страны", - говорится в сообщении. Третий этап (2037–2050 годы) предполагает реализацию потенциальных конкурентных преимуществ российских угольных предприятий в рамках осуществления долгосрочной государственной энергетической политики с использованием наиболее передовых технологических, экономических и организационных решений, формирование долгосрочных партнерских отношений угольной промышленности со смежными отраслями.

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промышленность, россия