Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило программу развития угольной промышленности - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/pravitelstvo--873583941.html
Правительство утвердило программу развития угольной промышленности
Правительство утвердило программу развития угольной промышленности - 23.09.2026, ПРАЙМ
Правительство утвердило программу развития угольной промышленности
Утвержденная правительством России актуализированная программа развития угольной промышленности до 2050 года будет реализовываться в три этапа, первый из... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:06+0300
2026-09-23T11:06+0300
промышленность
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865201267_0:263:3171:2047_1920x0_80_0_0_d2e4ca55513fe6162f9ca46608d0ed9c.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Утвержденная правительством России актуализированная программа развития угольной промышленности до 2050 года будет реализовываться в три этапа, первый из которых - до 2030 года - предполагает господдержку предприятий отрасли, сообщило правительство РФ. Как отмечается в сообщении, программа предполагает как поддержание действующих мощностей угледобычи, так и создание условий для формирования новой сырьевой базы угольной промышленности. Решение этих задач планируется осуществить в три этапа. "Так, на первом этапе будут реализовываться мероприятия программы структурного развития на период до 2030 года. Предполагается, в частности, оказывать государственную поддержку организациям угольной промышленности, осуществлять диверсификацию угольного производства, включая развитие более эффективных способов добычи и обогащения угля, расширение номенклатуры продукции, повышение производственного, рыночного и инвестиционного потенциала отрасли, обеспечивающего устойчивое развитие и прохождение кризисных периодов в будущем без негативных последствий", - сообщили в кабмине. Второй этап продлится с 2031 по 2036 годы и предполагает обеспечение рационального подхода к комплексному использованию угля в экономике с учетом готовности и доступности технологий, сложившихся региональных энергетических балансов, логистики. "За эти пять лет, как предполагается, государством и недропользователями будут созданы условия для перехода на новый технологический уклад в угольной промышленности страны", - говорится в сообщении. Третий этап (2037–2050 годы) предполагает реализацию потенциальных конкурентных преимуществ российских угольных предприятий в рамках осуществления долгосрочной государственной энергетической политики с использованием наиболее передовых технологических, экономических и организационных решений, формирование долгосрочных партнерских отношений угольной промышленности со смежными отраслями.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865201267_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_cb7794597d1478446d2bf15e2d24fd6c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия
Промышленность, РОССИЯ
11:06 23.09.2026
 
Правительство утвердило программу развития угольной промышленности

Правительство России утвердило программу развития угольной промышленности до 2050 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Утвержденная правительством России актуализированная программа развития угольной промышленности до 2050 года будет реализовываться в три этапа, первый из которых - до 2030 года - предполагает господдержку предприятий отрасли, сообщило правительство РФ.
Как отмечается в сообщении, программа предполагает как поддержание действующих мощностей угледобычи, так и создание условий для формирования новой сырьевой базы угольной промышленности. Решение этих задач планируется осуществить в три этапа.
"Так, на первом этапе будут реализовываться мероприятия программы структурного развития на период до 2030 года. Предполагается, в частности, оказывать государственную поддержку организациям угольной промышленности, осуществлять диверсификацию угольного производства, включая развитие более эффективных способов добычи и обогащения угля, расширение номенклатуры продукции, повышение производственного, рыночного и инвестиционного потенциала отрасли, обеспечивающего устойчивое развитие и прохождение кризисных периодов в будущем без негативных последствий", - сообщили в кабмине.
Второй этап продлится с 2031 по 2036 годы и предполагает обеспечение рационального подхода к комплексному использованию угля в экономике с учетом готовности и доступности технологий, сложившихся региональных энергетических балансов, логистики. "За эти пять лет, как предполагается, государством и недропользователями будут созданы условия для перехода на новый технологический уклад в угольной промышленности страны", - говорится в сообщении.
Третий этап (2037–2050 годы) предполагает реализацию потенциальных конкурентных преимуществ российских угольных предприятий в рамках осуществления долгосрочной государственной энергетической политики с использованием наиболее передовых технологических, экономических и организационных решений, формирование долгосрочных партнерских отношений угольной промышленности со смежными отраслями.
 
ПромышленностьРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала