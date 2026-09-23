https://1prime.ru/20260923/pravitelstvo-873585196.html

Правительство может поддержать еще 20 организаций угольной промышленности

Правительство может поддержать еще 20 организаций угольной промышленности - 23.09.2026, ПРАЙМ

Правительство может поддержать еще 20 организаций угольной промышленности

Правительственная подкомиссия рассматривает возможность предоставления мер поддержки еще 20 организациям угольной промышленности, говорится в обновленной... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T11:29+0300

2026-09-23T11:29+0300

2026-09-23T11:29+0300

промышленность

газопровод "сила сибири"

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Правительственная подкомиссия рассматривает возможность предоставления мер поддержки еще 20 организациям угольной промышленности, говорится в обновленной программе развития угольной промышленности России на период до 2050 года, утвержденной правительством РФ. "На заседаниях указанной подкомиссии рассмотрены материалы 11 организаций угольной промышленности (в состав которых входят 44 предприятия), приняты соответствующие решения. В очереди на рассмотрение находятся материалы еще 20 организаций угольной промышленности (26 предприятий)", - говорится в документе. Уточняется, что индивидуальные меры поддержки в виде рассрочки платежей были представлены таким организациям угольной промышленности, как: "Угольная компания "Южный Кузбасс", "Якутуголь", "Угольная компания "Сила Сибири", "Горняк-95", "Топливно-энергетический комплекс "Родина", а также "Воркутауголь". Так, предоставление отсрочки позволило организациям сохранить оборотный капитал, не допустить кризиса ликвидности и предотвратить банкротство и остановку предприятий, а также сэкономить более 15 миллиардов рублей на процентах по банковский кредитам при текущей ставке. С прошлого года в России реализуются меры поддержки организаций угольной промышленности в соответствии с постановлением правительства РФ, которые предусматривают продление сроков уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также страховых взносов. Кроме того, к угольщикам не применялись взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам при условии, что против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства. В документе подчеркивается, что меры государственной поддержки, в частности, продление сроков уплаты НДПИ и страховых взносов, действуют до конца текущего года.

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промышленность, газопровод "сила сибири"