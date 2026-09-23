https://1prime.ru/20260923/pravitelstvo-873600232.html

Правительство утвердило программу развития угольной промышленности

Правительство утвердило программу развития угольной промышленности - 23.09.2026, ПРАЙМ

Правительство утвердило программу развития угольной промышленности

Объем угля, направленного на глубокую переработку, к 2050 году должен составить 10 миллионов тонн, следует из актуализированной программы развития угольной... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T16:00+0300

2026-09-23T16:00+0300

2026-09-23T16:13+0300

промышленность

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Объем угля, направленного на глубокую переработку, к 2050 году должен составить 10 миллионов тонн, следует из актуализированной программы развития угольной промышленности России до 2050 года, утвержденной правительством РФ. Согласно представленной в приложении к программе таблице, объем угля, направленного на глубокую переработку для получения продукции с высокой добавленной стоимостью, должен составить 3 миллиона тонн к 2030 году, 6 миллионов - к 2036 году, 10 миллионов - к 2050 году. При этом данные за 2024 год по этому показателю не приводятся. Общий объем добычи угля в России вырастет на 49% к 2050 году от уровня 2024 года, до 662 миллионов тонн. Доля обогащаемого угля, кроме бурого, в общем объеме достигнет 74-76%, доля добычи угля открытым способом составит 82-85%. Правительство утвердило обновленную программу развития угольной промышленности России. Документ определяет цели и задачи отрасли до 2050 года, меры их достижения, а также направления государственной политики в этой сфере.

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промышленность