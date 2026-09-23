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Правительство установило нулевую квоту на экспорт из Луганской области

Правительство установило нулевую квоту на экспорт из Луганской области - 23.09.2026, ПРАЙМ

Правительство установило нулевую квоту на экспорт из Луганской области

Правительство России до конца 2026 года установило тарифную квоту на экспорт за пределы ЕАЭС произведенного в Луганской Народной Республике подсолнечного масла... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T19:35+0300

2026-09-23T19:35+0300

2026-09-23T19:35+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Правительство России до конца 2026 года установило тарифную квоту на экспорт за пределы ЕАЭС произведенного в Луганской Народной Республике подсолнечного масла и шрота в размере 13,4 тысячи и 12 тысяч тонн, в рамках которой будет нулевая пошлина, следует из постановления кабмина, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. "Установить на срок со дня вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2026 года тарифные квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, подсолнечного масла… и подсолнечного шрота…, произведенных на территории Луганской Народной Республики, помещаемых под таможенную процедуру экспорта… в объемах 13400 тонн и 12000 тонн соответственно", - говорится в документе. Согласно материалам кабмина, ставка вывозной таможенной пошлины по этой квоте будет нулевая. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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