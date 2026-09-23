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Правительство установило нулевую квоту на экспорт из Луганской области
Правительство установило нулевую квоту на экспорт из Луганской области - 23.09.2026, ПРАЙМ
Правительство установило нулевую квоту на экспорт из Луганской области
Правительство России до конца 2026 года установило тарифную квоту на экспорт за пределы ЕАЭС произведенного в Луганской Народной Республике подсолнечного масла... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T19:35+0300
2026-09-23T19:35+0300
2026-09-23T19:35+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Правительство России до конца 2026 года установило тарифную квоту на экспорт за пределы ЕАЭС произведенного в Луганской Народной Республике подсолнечного масла и шрота в размере 13,4 тысячи и 12 тысяч тонн, в рамках которой будет нулевая пошлина, следует из постановления кабмина, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
"Установить на срок со дня вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2026 года тарифные квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, подсолнечного масла… и подсолнечного шрота…, произведенных на территории Луганской Народной Республики, помещаемых под таможенную процедуру экспорта… в объемах 13400 тонн и 12000 тонн соответственно", - говорится в документе.
Согласно материалам кабмина, ставка вывозной таможенной пошлины по этой квоте будет нулевая.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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бизнес, россия
Правительство установило нулевую квоту на экспорт из Луганской области
Правительство установило тарифную квоту на экспорт подсолнечного масла и шрота из ЛНР
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Правительство России до конца 2026 года установило тарифную квоту на экспорт за пределы ЕАЭС произведенного в Луганской Народной Республике подсолнечного масла и шрота в размере 13,4 тысячи и 12 тысяч тонн, в рамках которой будет нулевая пошлина, следует из постановления кабмина, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
"Установить на срок со дня вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2026 года тарифные квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, подсолнечного масла… и подсолнечного шрота…, произведенных на территории Луганской Народной Республики, помещаемых под таможенную процедуру экспорта… в объемах 13400 тонн и 12000 тонн соответственно", - говорится в документе.
Согласно материалам кабмина, ставка вывозной таможенной пошлины по этой квоте будет нулевая.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.