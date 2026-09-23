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Президент Вьетнама озвучил планы по развитию страны
Президент Вьетнама озвучил планы по развитию страны - 23.09.2026, ПРАЙМ
Президент Вьетнама озвучил планы по развитию страны
Президент Вьетнама То Лам, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что страна намерена к 2030 году стать государством с современной промышленной базой и... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T02:09+0300
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ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент Вьетнама То Лам, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что страна намерена к 2030 году стать государством с современной промышленной базой и доходом выше среднего, а к 2045 году - развитой страной с высоким уровнем дохода.
Вьетнам, по его словам, формирует новую модель развития, основанную на производительности, качестве и добавленной стоимости, при этом ключевыми факторами роста должны стать наука, технологии, инновации и цифровая трансформация.
"Мы движемся к цели стать к 2030 году развивающейся страной с современной промышленной базой и доходом выше среднего, а к 2045 году - развитой страной с высоким уровнем дохода", - сказал То Лам.
Он также отметил, что Вьетнам продолжит проводить внешнюю политику независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, а также диверсификации внешних связей. Страна, по его словам, продолжит участие в миротворческих операциях ООН и будет выступать за диалог и мирное урегулирование споров.
Кроме этого, То Лам заявил о решимости Вьетнама защищать свой суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в Южно-Китайском море, одновременно добиваясь урегулирования существующих там споров мирными средствами в соответствии с международным правом, в частности Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.
"Вьетнам выбирает мир, сотрудничество и развитие", - подытожил президент.
В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА по традиции проходит неделя высокого уровня. Общие прения идут с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.
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мировая экономика, вьетнам, нью-йорк, то лам, сергей лавров, оон, мид
Мировая экономика, ВЬЕТНАМ, Нью-Йорк, То Лам, Сергей Лавров, ООН, МИД
Президент Вьетнама озвучил планы по развитию страны
Президент Вьетнама То Лам заявил, что страна намерена стать развитой страной к 2045 году
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент Вьетнама То Лам, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что страна намерена к 2030 году стать государством с современной промышленной базой и доходом выше среднего, а к 2045 году - развитой страной с высоким уровнем дохода.
Вьетнам, по его словам, формирует новую модель развития, основанную на производительности, качестве и добавленной стоимости, при этом ключевыми факторами роста должны стать наука, технологии, инновации и цифровая трансформация.
"Мы движемся к цели стать к 2030 году развивающейся страной с современной промышленной базой и доходом выше среднего, а к 2045 году - развитой страной с высоким уровнем дохода", - сказал То Лам.
Он также отметил, что Вьетнам продолжит проводить внешнюю политику независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, а также диверсификации внешних связей. Страна, по его словам, продолжит участие в миротворческих операциях ООН и будет выступать за диалог и мирное урегулирование споров.
Кроме этого, То Лам заявил о решимости Вьетнама защищать свой суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в Южно-Китайском море, одновременно добиваясь урегулирования существующих там споров мирными средствами в соответствии с международным правом, в частности Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.
"Вьетнам выбирает мир, сотрудничество и развитие", - подытожил президент.
В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА по традиции проходит неделя высокого уровня. Общие прения идут с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.