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Президент Вьетнама озвучил планы по развитию страны

Президент Вьетнама озвучил планы по развитию страны - 23.09.2026, ПРАЙМ

Президент Вьетнама озвучил планы по развитию страны

Президент Вьетнама То Лам, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что страна намерена к 2030 году стать государством с современной промышленной базой и... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T02:09+0300

2026-09-23T02:09+0300

2026-09-23T02:09+0300

мировая экономика

вьетнам

нью-йорк

то лам

сергей лавров

оон

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ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент Вьетнама То Лам, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что страна намерена к 2030 году стать государством с современной промышленной базой и доходом выше среднего, а к 2045 году - развитой страной с высоким уровнем дохода. Вьетнам, по его словам, формирует новую модель развития, основанную на производительности, качестве и добавленной стоимости, при этом ключевыми факторами роста должны стать наука, технологии, инновации и цифровая трансформация. "Мы движемся к цели стать к 2030 году развивающейся страной с современной промышленной базой и доходом выше среднего, а к 2045 году - развитой страной с высоким уровнем дохода", - сказал То Лам. Он также отметил, что Вьетнам продолжит проводить внешнюю политику независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, а также диверсификации внешних связей. Страна, по его словам, продолжит участие в миротворческих операциях ООН и будет выступать за диалог и мирное урегулирование споров. Кроме этого, То Лам заявил о решимости Вьетнама защищать свой суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в Южно-Китайском море, одновременно добиваясь урегулирования существующих там споров мирными средствами в соответствии с международным правом, в частности Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. "Вьетнам выбирает мир, сотрудничество и развитие", - подытожил президент. В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА по традиции проходит неделя высокого уровня. Общие прения идут с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.

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мировая экономика, вьетнам, нью-йорк, то лам, сергей лавров, оон, мид