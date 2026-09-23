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"М.Видео" раскрыл, когда планирует вернуться к устойчивой прибыльности

"М.Видео" раскрыл, когда планирует вернуться к устойчивой прибыльности - 23.09.2026, ПРАЙМ

"М.Видео" раскрыл, когда планирует вернуться к устойчивой прибыльности

"М.Видео" планирует вернуться к устойчивой прибыльности в 2027-2028 годах благодаря трансформации бизнеса, заявил генеральный директор компании Владислав... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T02:06+0300

2026-09-23T02:06+0300

2026-09-23T02:06+0300

технологии

бизнес

м.видео

ведомости

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "М.Видео" планирует вернуться к устойчивой прибыльности в 2027-2028 годах благодаря трансформации бизнеса, заявил генеральный директор компании Владислав Бакальчук. "По нашим оценкам, в 2027–2028 годах. Это должно произойти благодаря трансформации бизнеса. Мы строим более эффективную и цифровую компанию", - сказал Бакальчук, отвечая на вопрос газеты "Ведомости" о том, когда компания сможет вернуться к устойчивой прибыльности. Он отметил, что большая часть изменений на данный момент в компании связана с технологиями. По его словам, "М.Видео" постепенно уходит от устаревших решений и переходит на собственный софт. "Разрабатываем практически все ключевые элементы платформы – витрину, логистику, личные кабинеты, инструменты для складов, ПВЗ, перевозок, поиск товаров и мобильные приложения", - пояснил Бакальчук. По словам гендиректора, компания в рамках своей трансформации из классического продавца электроники в мультикатегорийный маркетплейс строит открытую платформу по примеру китайских решений - на ней будет много независимых витрин, объединенных едиными технологическими стандартами. "Для этого "М.Видео" вместе с "Холодильник.ру" и другими партнерами разрабатывает открытый протокол, который позволит участникам рынка через одно подключение продавать товары на разных площадках. Товары, логистика и сервисы смогут быть доступны сразу на всех витринах. В отличие от традиционных маркетплейсов... мы хотим создать платформу с едиными протоколами взаимодействия для всех участников рынка", - подчеркнул он. Чистый убыток "М.Видео" по МСФО в первом полугодии вырос на 43% в годовом выражении, до 36,1 миллиарда рублей. Выручка компании за отчетный период составила 108,2 миллиарда рублей - на 36,8% меньше, чем годом ранее.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, м.видео, ведомости