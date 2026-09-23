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Продажи новостроек в Москве в августе упали до минимума ковидного периода - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Продажи новостроек в Москве в августе упали до минимума ковидного периода
Продажи новостроек в Москве в августе упали до минимума ковидного периода - 23.09.2026, ПРАЙМ
Продажи новостроек в Москве в августе упали до минимума ковидного периода
Объемы продаж новостроек в Москве в августе 2026 года упали до минимума ковидного периода, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе системы мониторинга и... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T03:15+0300
2026-09-23T03:15+0300
бизнес
недвижимость
москва
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Объемы продаж новостроек в Москве в августе 2026 года упали до минимума ковидного периода, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro. Там уточнили, что всего в прошлом месяце в административных границах столицы было реализовано 174,4 тысячи "квадратов". "Более низкое значение было зафиксировано только в мае 2020 года, во время начала пандемии", – отметил представитель платформы. При этом относительно июля 2026 года объемы продаж новостроек в физическом отношении сократились в августе на 21,4%, а относительно аналогичного периода 2025 года – на 45,2%. Основательница bnMAP.pro Ирина Доброхотова надеется, что после августа, продажи в котором по площади "оказались на минимальном уровне за десятки месяцев", рынок новостроек в сентябре продемонстрирует рост продаж. "Июль и август обычно значительно слабее по продажам в силу сезонности и отпусков, и в сентябре может сработать некоторый отложенный спрос. Также 1 октября власти намерены объявить новые условия по семейной ипотеке, которые, по слухам, будут более суровыми, чем действующие. То есть те семейные клиенты, которые раздумывали о покупке с использованием льготной ипотеки, могут ускорить свое решение", – сказала она. При этом, подчеркнула Доброхотова, суперсильного скачка спроса ждать не стоит. "Все же по "семейке" сейчас можно взять только один кредит на одну семью, то есть те, у кого уже есть непогашенная ипотека, второй раз ее взять не могут. В то же время ключевая ставка впервые за долгое время не снизилась, а покупатели по-прежнему очень придирчиво и выборочно подходят к выбору квартиры. Сейчас рынок покупателя, это прекрасно понимает вся отрасль", – отметила она.
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192
40
192
40
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4.7
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бизнес, недвижимость, москва
Бизнес, Недвижимость, МОСКВА
03:15 23.09.2026
 
Продажи новостроек в Москве в августе упали до минимума ковидного периода

bnMAP.pro: продажи новостроек в Москве в августе упали до минимума ковидного периода

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Объемы продаж новостроек в Москве в августе 2026 года упали до минимума ковидного периода, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro.
Там уточнили, что всего в прошлом месяце в административных границах столицы было реализовано 174,4 тысячи "квадратов". "Более низкое значение было зафиксировано только в мае 2020 года, во время начала пандемии", – отметил представитель платформы.
При этом относительно июля 2026 года объемы продаж новостроек в физическом отношении сократились в августе на 21,4%, а относительно аналогичного периода 2025 года – на 45,2%.
Основательница bnMAP.pro Ирина Доброхотова надеется, что после августа, продажи в котором по площади "оказались на минимальном уровне за десятки месяцев", рынок новостроек в сентябре продемонстрирует рост продаж. "Июль и август обычно значительно слабее по продажам в силу сезонности и отпусков, и в сентябре может сработать некоторый отложенный спрос. Также 1 октября власти намерены объявить новые условия по семейной ипотеке, которые, по слухам, будут более суровыми, чем действующие. То есть те семейные клиенты, которые раздумывали о покупке с использованием льготной ипотеки, могут ускорить свое решение", – сказала она.
При этом, подчеркнула Доброхотова, суперсильного скачка спроса ждать не стоит. "Все же по "семейке" сейчас можно взять только один кредит на одну семью, то есть те, у кого уже есть непогашенная ипотека, второй раз ее взять не могут. В то же время ключевая ставка впервые за долгое время не снизилась, а покупатели по-прежнему очень придирчиво и выборочно подходят к выбору квартиры. Сейчас рынок покупателя, это прекрасно понимает вся отрасль", – отметила она.
 
БизнесНедвижимостьМОСКВА
 
 
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