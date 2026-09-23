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Продажи российского игристого вина в SimpleWine выросли на 38% - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Продажи российского игристого вина в SimpleWine выросли на 38%
Продажи российского игристого вина в SimpleWine выросли на 38% - 23.09.2026, ПРАЙМ
Продажи российского игристого вина в SimpleWine выросли на 38%
Продажи отечественного игристого вина в винотеках SimpleWine за январь-август 2026 года выросли на 38% на фоне общего роста продаж в сети всего на 5%, сообщили... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:32+0300
2026-09-23T11:32+0300
бизнес
россия
крым
краснодарский край
simple group
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Продажи отечественного игристого вина в винотеках SimpleWine за январь-август 2026 года выросли на 38% на фоне общего роста продаж в сети всего на 5%, сообщили РИА Новости в одном из крупнейших российских импортеров и дистрибьюторов алкоголя Simple Group. "Российское вино (его продажи - ред.) продолжает расти вместе со всей категорией. Его продажи увеличились на 4% как по итогам 2025 года, так и за первые восемь месяцев в 2026-м. Для сравнения, реализация всех вин с января по август этого года в сети SimpleWine выросла на 5%. Наиболее активно растут российские игристые - продажи категории увеличились на 38%", - говорится в сообщении. В компании отметили, что отечественные вина стали чаще брать летом. Среди производителей в сегменте игристых лидирует Крым: его доля выросла с 77% в 2024 году до 79% в первые 8 месяцев 2026 года. Краснодарский край занимает 21% сегмента, при этом продажи этого региона выросли на 217% за тот же период. В категории тихих вин соотношение обратное. Если на Краснодарский край в этом году приходится 84%, то на Крым - всего 16%.
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5
4.7
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бизнес, россия, крым, краснодарский край, simple group
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, Краснодарский край, Simple Group
11:32 23.09.2026
 
Продажи российского игристого вина в SimpleWine выросли на 38%

Simple Group: продажи российского игристого вина в SimpleWine выросли на 38%

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Продажи отечественного игристого вина в винотеках SimpleWine за январь-август 2026 года выросли на 38% на фоне общего роста продаж в сети всего на 5%, сообщили РИА Новости в одном из крупнейших российских импортеров и дистрибьюторов алкоголя Simple Group.
"Российское вино (его продажи - ред.) продолжает расти вместе со всей категорией. Его продажи увеличились на 4% как по итогам 2025 года, так и за первые восемь месяцев в 2026-м. Для сравнения, реализация всех вин с января по август этого года в сети SimpleWine выросла на 5%. Наиболее активно растут российские игристые - продажи категории увеличились на 38%", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что отечественные вина стали чаще брать летом.
Среди производителей в сегменте игристых лидирует Крым: его доля выросла с 77% в 2024 году до 79% в первые 8 месяцев 2026 года. Краснодарский край занимает 21% сегмента, при этом продажи этого региона выросли на 217% за тот же период.
В категории тихих вин соотношение обратное. Если на Краснодарский край в этом году приходится 84%, то на Крым - всего 16%.
 
БизнесРОССИЯКРЫМКраснодарский крайSimple Group
 
 
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