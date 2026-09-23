https://1prime.ru/20260923/proizvodstvo-873612406.html

Производство грузовых вагонов в России в январе-августе сократилось на 27%

Производство грузовых вагонов в России в январе-августе сократилось на 27% - 23.09.2026, ПРАЙМ

Производство грузовых вагонов в России в январе-августе сократилось на 27%

Производство грузовых вагонов в России в январе-августе сократилось на 27% в годовом выражении и составило 27,7 тысячи единиц, но выросло в августе на 6%, до 4... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T19:17+0300

2026-09-23T19:17+0300

2026-09-23T19:17+0300

бизнес

россия

росстат

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-августе сократилось на 27% в годовом выражении и составило 27,7 тысячи единиц, но выросло в августе на 6%, до 4 тысяч штук, следует из данных Росстата. Выпуск пассажирских вагонов за восемь месяцев сократился на 13,2%, до 765 единиц. В августе объем производства снизился на 22,3% и составил 80 штук. Производство электровозов по итогам января-августа снизилось на 15,5% - до 142 штук. В последний летний месяц было выпущено 17 электровозов, что на 34,6% меньше, чем год назад.

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