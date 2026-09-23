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Прокуратура запросила 15 лет тюрьмы для основателя Kakao

Прокуратура запросила 15 лет тюрьмы для основателя Kakao - 23.09.2026, ПРАЙМ

Прокуратура запросила 15 лет тюрьмы для основателя Kakao

Прокуратура в апелляционном суде запросила 15 лет тюрьмы для основателя южнокорейской технологической компании Kakao Ким Бом Су, который ранее был оправдан... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T13:25+0300

2026-09-23T13:25+0300

2026-09-23T13:37+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Прокуратура в апелляционном суде запросила 15 лет тюрьмы для основателя южнокорейской технологической компании Kakao Ким Бом Су, который ранее был оправдан судом первой инстанции по обвинениям в махинациях с ценными бумагами, передает агентство Ренхап. Южный районный суд Сеула 21 октября 2025 года вынес решение по делу Ким Бом Су о манипуляциях с акциями музыкального лейбла SM Entertainment с целью последующего приобретения, согласно которому основатель Kakao был признан невиновным. Впервые Ким Бом Су был арестован по этим обвинениям в 2024 году. "На заключительном слушании по делу Ким Бом Су 23 сентября, проходившем под председательством уголовной коллегии № 4-1 Высокого суда Сеула, прокуратура попросила суд приговорить его к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере 510 миллионов вон (около 368,4 тысячи долларов США - ред.)", - говорится в материале Ренхап. Как утверждает обвинение, Ким Бом Су манипулировал с ценами на акции в 2023 году с целью приобретения лейбла SM Entertainment, широко известного в южнокорейской индустрии развлечений, чтобы его не поглотил другой звукозаписывающий лейбл Hybe, под управлением которого находится, в частности, известная во всем мире K-pop группа BTS. В результате, акции SM Entertainment выросли, а Hybe отказался от сделки. В ходе апелляционного слушания в среду южнокорейская прокуратура заявила, что суд первой инстанции проигнорировал "множество очевидных доказательств", свидетельствующих об обстоятельствах преступления, подчеркнув, что в решении суда имеются ошибки, в связи с чем первоначальный оправдательный приговор должен быть отменен. Ким Бом Су создал технологическую компанию Kakao в 2006 году, а в настоящее время техногигант является одним из крупнейших конгломератов Южной Кореи. Самым популярным сервисом является мессенджер KakaoTalk, но также компания управляет и сервисом такси, онлайн-банком, стриминговым сервисом и различными мобильными приложениями.

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мировая экономика, сеул, сша, южная корея