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Путин: без эффективной денежно-кредитной политики нет обороноспособности

Путин: без эффективной денежно-кредитной политики нет обороноспособности - 23.09.2026, ПРАЙМ

Путин: без эффективной денежно-кредитной политики нет обороноспособности

Укрепление обороноспособности государства невозможно без эффективной денежно-кредитной политики, заявил президент РФ Владимир Путин. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T16:36+0300

2026-09-23T16:36+0300

2026-09-23T16:36+0300

финансы

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Укрепление обороноспособности государства невозможно без эффективной денежно-кредитной политики, заявил президент РФ Владимир Путин. "От правительства многое зависит по тем направлениям, которые лежат в сфере ответственности правительства Российской Федерации. Ясно, что без эффективной денежно-кредитной, как я уже сказал, экономической политики невозможно и укрепление обороноспособности государства", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, владимир путин