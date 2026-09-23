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Путин: без эффективной денежно-кредитной политики нет обороноспособности
Путин: без эффективной денежно-кредитной политики нет обороноспособности - 23.09.2026, ПРАЙМ
Путин: без эффективной денежно-кредитной политики нет обороноспособности
Укрепление обороноспособности государства невозможно без эффективной денежно-кредитной политики, заявил президент РФ Владимир Путин. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T16:36+0300
2026-09-23T16:36+0300
2026-09-23T16:36+0300
финансы
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Укрепление обороноспособности государства невозможно без эффективной денежно-кредитной политики, заявил президент РФ Владимир Путин. "От правительства многое зависит по тем направлениям, которые лежат в сфере ответственности правительства Российской Федерации. Ясно, что без эффективной денежно-кредитной, как я уже сказал, экономической политики невозможно и укрепление обороноспособности государства", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
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финансы, россия, владимир путин
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин: без эффективной денежно-кредитной политики нет обороноспособности
Путин: укрепление обороноспособности невозможно без эффективной денежно-кредитной политики
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Укрепление обороноспособности государства невозможно без эффективной денежно-кредитной политики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"От правительства многое зависит по тем направлениям, которые лежат в сфере ответственности правительства Российской Федерации. Ясно, что без эффективной денежно-кредитной, как я уже сказал, экономической политики невозможно и укрепление обороноспособности государства", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.