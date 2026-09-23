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Путин попросил доложить ему о внедрении цифрового рубля

Путин попросил доложить ему о внедрении цифрового рубля - 23.09.2026, ПРАЙМ

Путин попросил доложить ему о внедрении цифрового рубля

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством попросил главу Банка России Эльвиру Набиуллину и министра финансов РФ Антона Силуанова... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T16:54+0300

2026-09-23T16:54+0300

2026-09-23T16:54+0300

финансы

россия

владимир путин

эльвира набиуллина

антон силуанов

банк россии

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством попросил главу Банка России Эльвиру Набиуллину и министра финансов РФ Антона Силуанова доложить ему о внедрении цифрового рубля. Путин в среду провел совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. "У нас с 1 сентября полноценным платежным инструментом в российской финансовой системе стал цифровой рубль. Я попросил бы Эльвиру Сахипзадовну (Набиуллину - ред.), а потом и министра финансов, Антона Германовича (Силуанова - ред.), на этот счет несколько слов сказать", - сказал Путин в ходе совещания.

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финансы, россия, владимир путин, эльвира набиуллина, антон силуанов, банк россии