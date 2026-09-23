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Путин попросил доложить ему о внедрении цифрового рубля
Путин попросил доложить ему о внедрении цифрового рубля - 23.09.2026, ПРАЙМ
Путин попросил доложить ему о внедрении цифрового рубля
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством попросил главу Банка России Эльвиру Набиуллину и министра финансов РФ Антона Силуанова... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T16:54+0300
2026-09-23T16:54+0300
2026-09-23T16:54+0300
финансы
россия
владимир путин
эльвира набиуллина
антон силуанов
банк россии
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством попросил главу Банка России Эльвиру Набиуллину и министра финансов РФ Антона Силуанова доложить ему о внедрении цифрового рубля.
Путин в среду провел совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"У нас с 1 сентября полноценным платежным инструментом в российской финансовой системе стал цифровой рубль. Я попросил бы Эльвиру Сахипзадовну (Набиуллину - ред.), а потом и министра финансов, Антона Германовича (Силуанова - ред.), на этот счет несколько слов сказать", - сказал Путин в ходе совещания.
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финансы, россия, владимир путин, эльвира набиуллина, антон силуанов, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов, Банк России
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством попросил главу Банка России Эльвиру Набиуллину и министра финансов РФ Антона Силуанова доложить ему о внедрении цифрового рубля.
Путин в среду провел совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"У нас с 1 сентября полноценным платежным инструментом в российской финансовой системе стал цифровой рубль. Я попросил бы Эльвиру Сахипзадовну (Набиуллину - ред.), а потом и министра финансов, Антона Германовича (Силуанова - ред.), на этот счет несколько слов сказать", - сказал Путин в ходе совещания.