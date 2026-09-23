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Суд взыскал с компании основателя Readovka почти миллиард рублей - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Суд взыскал с компании основателя Readovka почти миллиард рублей
Суд взыскал с компании основателя Readovka почти миллиард рублей - 23.09.2026, ПРАЙМ
Суд взыскал с компании основателя Readovka почти миллиард рублей
Суд взыскал с компании "Бархат Тим", учредителем которой является основатель издания Readovka Алексей Костылев, находящийся в СИЗО по делу о хищении крупной... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T09:09+0300
2026-09-23T09:09+0300
бизнес
россия
общество
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Суд взыскал с компании "Бархат Тим", учредителем которой является основатель издания Readovka Алексей Костылев, находящийся в СИЗО по делу о хищении крупной суммы, почти миллиард рублей, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. По открытым данным, учредителем ООО "Бархат Тим" является Алексей Костылев. "Взыскать с ООО "Бархат Тим"... в пользу АНО "Конгрессно-выставочное бюро города Москвы"... 488 467 800 рублей 00 копеек задолженности по договору поставки №ПУ/143-08.23 от 14.08.2023, из них: 459 734 400 рублей – долг, 28 733 400 рублей 00 копеек - неустойка, 488 467 800 рублей 00 копеек задолженности по договору поставки №ПУ/144-08.23 от 14.08.2023, из них: 459 734 400 рублей – долг, 28 733 400 рублей 00 копеек - неустойка а также 5 359 678 рублей расходов по госпошлине", - говорится в решении суда. Кроме того, по решению суда необходимо возместить АНО "Конгрессно-выставочное бюро города Москвы" госпошлину в сумме 645 360 рублей из дохода федерального бюджета РФ. Подчеркивается, что представитель ответчика был извещен о заседании, но не явился. Костылева отправили в СИЗО в конце февраля. Тогда в ходе заседания стало известно, что ему вменяется хищение в составе группы лиц по предварительному сговору более 1 миллиарда рублей у Минобороны на контракте по поставкам БПЛА, а также неисполнение обязательств по госконтрактам. По утверждению защиты, самочувствие Костылева в СИЗО ухудшается. Ранее фигурант просил суд его не арестовывать из-за проблем со здоровьем после ДТП в 2024 году, из-за которого он две недели находился в коме и с тех пор не переставал проходить реабилитацию. Основатель Readovka Костылев покинул издание, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.
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бизнес, россия, общество
Бизнес, РОССИЯ, Общество
09:09 23.09.2026
 
Суд взыскал с компании основателя Readovka почти миллиард рублей

Суд взыскал с компании "Бархат Тим", учредителем которой является основатель Readovka

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Суд взыскал с компании "Бархат Тим", учредителем которой является основатель издания Readovka Алексей Костылев, находящийся в СИЗО по делу о хищении крупной суммы, почти миллиард рублей, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По открытым данным, учредителем ООО "Бархат Тим" является Алексей Костылев.
"Взыскать с ООО "Бархат Тим"... в пользу АНО "Конгрессно-выставочное бюро города Москвы"... 488 467 800 рублей 00 копеек задолженности по договору поставки №ПУ/143-08.23 от 14.08.2023, из них: 459 734 400 рублей – долг, 28 733 400 рублей 00 копеек - неустойка, 488 467 800 рублей 00 копеек задолженности по договору поставки №ПУ/144-08.23 от 14.08.2023, из них: 459 734 400 рублей – долг, 28 733 400 рублей 00 копеек - неустойка а также 5 359 678 рублей расходов по госпошлине", - говорится в решении суда.
Кроме того, по решению суда необходимо возместить АНО "Конгрессно-выставочное бюро города Москвы" госпошлину в сумме 645 360 рублей из дохода федерального бюджета РФ.
Подчеркивается, что представитель ответчика был извещен о заседании, но не явился.
Костылева отправили в СИЗО в конце февраля. Тогда в ходе заседания стало известно, что ему вменяется хищение в составе группы лиц по предварительному сговору более 1 миллиарда рублей у Минобороны на контракте по поставкам БПЛА, а также неисполнение обязательств по госконтрактам.
По утверждению защиты, самочувствие Костылева в СИЗО ухудшается. Ранее фигурант просил суд его не арестовывать из-за проблем со здоровьем после ДТП в 2024 году, из-за которого он две недели находился в коме и с тех пор не переставал проходить реабилитацию.
Основатель Readovka Костылев покинул издание, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.
 
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