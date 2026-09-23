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Все регионы России сформировали запасы топлива к отопительному сезону

Все регионы России сформировали запасы топлива к отопительному сезону - 23.09.2026, ПРАЙМ

Все регионы России сформировали запасы топлива к отопительному сезону

Все регионы России сформировали необходимые нормативные запасы топлива к начинающемуся отопительному сезону, сообщил журналистам в Новосибирске министр... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T09:55+0300

2026-09-23T09:55+0300

2026-09-23T10:12+0300

россия

новосибирск

ирек файзуллин

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НОВОСИБИРСК, 23 сен - ПРАЙМ. Все регионы России сформировали необходимые нормативные запасы топлива к начинающемуся отопительному сезону, сообщил журналистам в Новосибирске министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. "На текущий момент все регионы необходимые запасы сформировали", - сказал министр.

новосибирск

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россия, новосибирск, ирек файзуллин