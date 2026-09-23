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Решетников рассказал, сколько холдингов могут переехать из Москвы в регионы - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Решетников рассказал, сколько холдингов могут переехать из Москвы в регионы
Решетников рассказал, сколько холдингов могут переехать из Москвы в регионы - 23.09.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал, сколько холдингов могут переехать из Москвы в регионы
Минэкономразвития определило восемь холдингов, которые частично могли бы переехать из Москвы в регионы, в их числе "Аэрофлот", "Почта России", "Роснефть" и... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T16:39+0300
2026-09-23T16:39+0300
бизнес
россия
москва
максим решетников
владимир путин
аэрофлот
почта россии
роснефть
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития определило восемь холдингов, которые частично могли бы переехать из Москвы в регионы, в их числе "Аэрофлот", "Почта России", "Роснефть" и другие, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. "Мы для дальнейших действий по перемещению отдельно определили критерии: штат от 2000 человек в Москве, компания не относится к оборонно-промышленному комплексу. Мы посоветовались все-таки, решили сейчас не трогать наш промышленный и оборонно-промышленный комплекс, потому что компании заняты объективно другими задачами. Сейчас нельзя, опасно нарушать их ритм. В результате у нас в фокусе оказалось 8 крупных холдингов. В их структурах 250 компаний в Москве, а общее число рабочих мест - 270 тысяч, в Москве", - сообщил он в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. "Надо сказать, что, конечно, не все эти рабочие места связаны с управлением, поскольку это компании РЖД, "Аэрофлот", "Почта России", "Транснефть", "Россети", "Роснефть", "Интер РАО", "Зарубежнефть", - добавил он.
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бизнес, россия, москва, максим решетников, владимир путин, аэрофлот, почта россии, роснефть
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Максим Решетников, Владимир Путин, Аэрофлот, Почта России, Роснефть
16:39 23.09.2026
 
Решетников рассказал, сколько холдингов могут переехать из Москвы в регионы

Решетников: МЭР определило восемь холдингов, которые частично могли бы переехать из Москвы

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития определило восемь холдингов, которые частично могли бы переехать из Москвы в регионы, в их числе "Аэрофлот", "Почта России", "Роснефть" и другие, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
"Мы для дальнейших действий по перемещению отдельно определили критерии: штат от 2000 человек в Москве, компания не относится к оборонно-промышленному комплексу. Мы посоветовались все-таки, решили сейчас не трогать наш промышленный и оборонно-промышленный комплекс, потому что компании заняты объективно другими задачами. Сейчас нельзя, опасно нарушать их ритм. В результате у нас в фокусе оказалось 8 крупных холдингов. В их структурах 250 компаний в Москве, а общее число рабочих мест - 270 тысяч, в Москве", - сообщил он в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
"Надо сказать, что, конечно, не все эти рабочие места связаны с управлением, поскольку это компании РЖД, "Аэрофлот", "Почта России", "Транснефть", "Россети", "Роснефть", "Интер РАО", "Зарубежнефть", - добавил он.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАМаксим РешетниковВладимир ПутинАэрофлотПочта РоссииРоснефть
 
 
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