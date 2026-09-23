https://1prime.ru/20260923/reshetnikov-873602154.html

Решетников рассказал, сколько холдингов могут переехать из Москвы в регионы

Решетников рассказал, сколько холдингов могут переехать из Москвы в регионы - 23.09.2026, ПРАЙМ

Решетников рассказал, сколько холдингов могут переехать из Москвы в регионы

Минэкономразвития определило восемь холдингов, которые частично могли бы переехать из Москвы в регионы, в их числе "Аэрофлот", "Почта России", "Роснефть" и... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T16:39+0300

2026-09-23T16:39+0300

2026-09-23T16:39+0300

бизнес

россия

москва

максим решетников

владимир путин

аэрофлот

почта россии

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873602154.jpg?1790170756

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития определило восемь холдингов, которые частично могли бы переехать из Москвы в регионы, в их числе "Аэрофлот", "Почта России", "Роснефть" и другие, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. "Мы для дальнейших действий по перемещению отдельно определили критерии: штат от 2000 человек в Москве, компания не относится к оборонно-промышленному комплексу. Мы посоветовались все-таки, решили сейчас не трогать наш промышленный и оборонно-промышленный комплекс, потому что компании заняты объективно другими задачами. Сейчас нельзя, опасно нарушать их ритм. В результате у нас в фокусе оказалось 8 крупных холдингов. В их структурах 250 компаний в Москве, а общее число рабочих мест - 270 тысяч, в Москве", - сообщил он в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. "Надо сказать, что, конечно, не все эти рабочие места связаны с управлением, поскольку это компании РЖД, "Аэрофлот", "Почта России", "Транснефть", "Россети", "Роснефть", "Интер РАО", "Зарубежнефть", - добавил он.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, максим решетников, владимир путин, аэрофлот, почта россии, роснефть