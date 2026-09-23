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В Челябинской области объявили режим беспилотной опасности
В Челябинской области объявили режим беспилотной опасности - 23.09.2026, ПРАЙМ
В Челябинской области объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен в Челябинской области утром в среду, сообщила пресс-служба правительства региона. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T09:13+0300
2026-09-23T09:13+0300
2026-09-23T09:13+0300
общество
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 сен - ПРАЙМ. Режим беспилотной опасности объявлен в Челябинской области утром в среду, сообщила пресс-служба правительства региона.
"На территории Челябинской области объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
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общество , челябинская область
Общество , Челябинская область
В Челябинской области объявили режим беспилотной опасности
В Челябинской области объявили режим "Беспилотная опасность"