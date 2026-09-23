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"Упреждающие сигналы": Шохин оценил решения по иностранным активам в России

"Упреждающие сигналы": Шохин оценил решения по иностранным активам в России - 23.09.2026, ПРАЙМ

"Упреждающие сигналы": Шохин оценил решения по иностранным активам в России

Недавнюю передачу во временное управление российских активов французского и швейцарского бизнеса можно рассматривать как упреждающие сигналы Западу, который... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T13:00+0300

2026-09-23T13:00+0300

2026-09-23T13:07+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Недавнюю передачу во временное управление российских активов французского и швейцарского бизнеса можно рассматривать как упреждающие сигналы Западу, который ищет способы по изъятию золотовалютных резервов России, замороженных Евросоюзом, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд "Лемана Про"). Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент". "Сейчас, когда очень много разговоров о том, как бы, например, вывести замороженные российские активы из-под юрисдикции Бельгии и передать их в распоряжение какого-нибудь иного института Европейского союза, чтобы распорядиться замороженными резервами Центрального банка, на мой взгляд, сейчас решения такого рода во многом связаны как бы с демонстрацией того, что если вы это сделаете, то у нас есть ответные меры. Это в некотором смысле упреждающие сигналы", - сказал Шохин журналистам. Он отметил, что пока сигналы России не воспринимаются в ЕС адекватно. "Я думаю, и европейцы будут искать варианты, как бы им поживиться нашими замороженными активами, и мы будем вынуждены реагировать симметрично, зеркально", - добавил глава РСПП. Как пояснял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение о передаче во временное управление российских активов Auchan и Nestle было обусловлено в том числе тем, что это компании из недружественных стран. Он также подчеркивал, что в отношении этих активов речь идет только о введении временного управления, иных решений пока не принималось. Шохин также указал, что четких критериев, соблюдение или несоблюдение которых ставит компанию в автоматическом режиме в ситуацию перехода во временное управление, нет. "Главный критерий - это, скажем, то, что недружественные государства, резиденты недружественных государств являются собственниками этих компаний. Я напомню, когда начинали в 2023-м, а может даже в 2022-м году передавать во временное управление (иностранные активы - ред.), это была зеркальная мера. Это был ответ на передачу во временное управление активов "Роснефти" и по-моему "Газпрома" в Германии: мы передали во внешнее управление "Юнипро" и Fortum", - пояснил Шохин. Он также отметил, что целесообразно было бы ввести критерии эффективности временного управления иностранными активами. В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин передал Росимуществу под временное управление косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро". Также с апреля во временном управлении Росимущества находится 98,23% акций "Форвард энерго", принадлежащих финской энергетической компании Fortum. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

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россия, германия, запад, бельгия, александр шохин, владимир путин, дмитрий песков, ес, auchan, nestle