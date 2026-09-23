Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Риттер назвал "Яндекс" примером технологической организации, получившей все - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/ritter-873574801.html
Риттер назвал "Яндекс" примером технологической организации, получившей все
Риттер назвал "Яндекс" примером технологической организации, получившей все - 23.09.2026, ПРАЙМ
Риттер назвал "Яндекс" примером технологической организации, получившей все
Российский "Яндекс" стала примером технологической организации, которая рискнула и получила все, сказал РИА Новости в годовщину компании доктор экономических... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T01:42+0300
2026-09-23T01:42+0300
технологии
яндекс
nvidia
nasdaq
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873574801.jpg?1790116943
ВАШИНГТОН, 23 сен - ПРАЙМ. Российский "Яндекс" стала примером технологической организации, которая рискнула и получила все, сказал РИА Новости в годовщину компании доктор экономических наук, завкафедрой финансов бизнес-школы университета Флориды Джей Риттер. "В некоторых сегментах технологического сектора действует принцип "победитель получает все", обусловленный колоссальным эффектом масштаба. Компании Nvidia и "Яндекс" - это примеры", - сказал Риттер. Он отметил, что сфера технологий отличается от других областей бизнеса. "В высококонкурентных отраслях, как ресторанный бизнес, добиться высокой прибыли тяжело. Если ресторан теряет деньги сейчас, надежда на существенную прибыль в будущем, которая бы покрыла убытки, мала", - сказал эксперт. Но в некоторых областях большие вложения могут привести к значительным доходам в будущем, поэтому инвесторы готовы тратиться на развитие проектов и новые сферы деятельности, сказал Риттер. 23 сентября 1997 года на выставке Softool была анонсирована поисковая система yandex.ru. Первичное размещение акций компании на бирже NASDAQ состоялось 24 мая 2011 года, в первый день торгов акции подорожали на 55%. Риттер широко признан в качестве эксперта в области первичного размещения акций, в связи с этим его даже называют "мистер IPO".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, яндекс, nvidia, nasdaq, nasdaq composite
Технологии, Яндекс, Nvidia, NASDAQ, Nasdaq Composite
01:42 23.09.2026
 
Риттер назвал "Яндекс" примером технологической организации, получившей все

Экономист Риттер: "Яндекс" стал примером технологической организации, получившей все

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 23 сен - ПРАЙМ. Российский "Яндекс" стала примером технологической организации, которая рискнула и получила все, сказал РИА Новости в годовщину компании доктор экономических наук, завкафедрой финансов бизнес-школы университета Флориды Джей Риттер.
"В некоторых сегментах технологического сектора действует принцип "победитель получает все", обусловленный колоссальным эффектом масштаба. Компании Nvidia и "Яндекс" - это примеры", - сказал Риттер.
Он отметил, что сфера технологий отличается от других областей бизнеса. "В высококонкурентных отраслях, как ресторанный бизнес, добиться высокой прибыли тяжело. Если ресторан теряет деньги сейчас, надежда на существенную прибыль в будущем, которая бы покрыла убытки, мала", - сказал эксперт.
Но в некоторых областях большие вложения могут привести к значительным доходам в будущем, поэтому инвесторы готовы тратиться на развитие проектов и новые сферы деятельности, сказал Риттер.
23 сентября 1997 года на выставке Softool была анонсирована поисковая система yandex.ru. Первичное размещение акций компании на бирже NASDAQ состоялось 24 мая 2011 года, в первый день торгов акции подорожали на 55%.
Риттер широко признан в качестве эксперта в области первичного размещения акций, в связи с этим его даже называют "мистер IPO".
 
ТехнологииЯндексNvidiaNASDAQNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала