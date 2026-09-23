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Риттер назвал "Яндекс" примером технологической организации, получившей все

Риттер назвал "Яндекс" примером технологической организации, получившей все - 23.09.2026, ПРАЙМ

Риттер назвал "Яндекс" примером технологической организации, получившей все

Российский "Яндекс" стала примером технологической организации, которая рискнула и получила все, сказал РИА Новости в годовщину компании доктор экономических... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T01:42+0300

2026-09-23T01:42+0300

2026-09-23T01:42+0300

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ВАШИНГТОН, 23 сен - ПРАЙМ. Российский "Яндекс" стала примером технологической организации, которая рискнула и получила все, сказал РИА Новости в годовщину компании доктор экономических наук, завкафедрой финансов бизнес-школы университета Флориды Джей Риттер. "В некоторых сегментах технологического сектора действует принцип "победитель получает все", обусловленный колоссальным эффектом масштаба. Компании Nvidia и "Яндекс" - это примеры", - сказал Риттер. Он отметил, что сфера технологий отличается от других областей бизнеса. "В высококонкурентных отраслях, как ресторанный бизнес, добиться высокой прибыли тяжело. Если ресторан теряет деньги сейчас, надежда на существенную прибыль в будущем, которая бы покрыла убытки, мала", - сказал эксперт. Но в некоторых областях большие вложения могут привести к значительным доходам в будущем, поэтому инвесторы готовы тратиться на развитие проектов и новые сферы деятельности, сказал Риттер. 23 сентября 1997 года на выставке Softool была анонсирована поисковая система yandex.ru. Первичное размещение акций компании на бирже NASDAQ состоялось 24 мая 2011 года, в первый день торгов акции подорожали на 55%. Риттер широко признан в качестве эксперта в области первичного размещения акций, в связи с этим его даже называют "мистер IPO".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, яндекс, nvidia, nasdaq, nasdaq composite