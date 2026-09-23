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"Росатом" изготовил реакторы плавучей АЭС для медного кластера на Чукотке

"Росатом" изготовил реакторы плавучей АЭС для медного кластера на Чукотке - 23.09.2026, ПРАЙМ

"Росатом" изготовил реакторы плавучей АЭС для медного кластера на Чукотке

Машиностроители "Росатома" завершили изготовление второго ядерного реактора для атомного плавучего энергоблока, который будет участвовать в электроснабжении... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T14:53+0300

2026-09-23T14:53+0300

2026-09-23T14:57+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Машиностроители "Росатома" завершили изготовление второго ядерного реактора для атомного плавучего энергоблока, который будет участвовать в электроснабжении крупного медного кластера на Чукотке, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона госкорпорации. "Росатом" строит плавучие АЭС для энергоснабжения проекта Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке. В конструкции плавучего энергоблока ПЭБ-106 – два реактора РИТМ-200С. Первая реакторная установка была изготовлена в мае 2026 года и уже находится на верфи, где позже будет смонтирована в корпус энергоблока. "На подмосковном заводе "Росатома" "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион) изготовлена вторая реакторная установка РИТМ-200С для атомного плавучего энергоблока (ПЭБ-106), предназначенного для электроснабжения крупного медного кластера на Чукотке", - говорится в сообщении. Текущий год стал знаковым для машиностроителей "ЗиО-Подольск" - они впервые изготовили комплект РИТМов для атомного плавучего энергоблока, который обеспечит мощностью промышленный кластер на Севере, это важный шаг в развитии малой атомной энергетики во всем мире, отметил глава "ЗиО-Подольск" Антон Лебедев. Также в 2026 году завод установил рекорд: изготовлено уже четыре реакторные установки семейства РИТМ, еще пять находятся в производстве.

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