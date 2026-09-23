Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" изготовил реакторы плавучей АЭС для медного кластера на Чукотке - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/rosatom-873596753.html
"Росатом" изготовил реакторы плавучей АЭС для медного кластера на Чукотке
"Росатом" изготовил реакторы плавучей АЭС для медного кластера на Чукотке - 23.09.2026, ПРАЙМ
"Росатом" изготовил реакторы плавучей АЭС для медного кластера на Чукотке
Машиностроители "Росатома" завершили изготовление второго ядерного реактора для атомного плавучего энергоблока, который будет участвовать в электроснабжении... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T14:53+0300
2026-09-23T14:57+0300
россия
чукотка
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873596753.jpg?1790164637
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Машиностроители "Росатома" завершили изготовление второго ядерного реактора для атомного плавучего энергоблока, который будет участвовать в электроснабжении крупного медного кластера на Чукотке, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона госкорпорации. "Росатом" строит плавучие АЭС для энергоснабжения проекта Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке. В конструкции плавучего энергоблока ПЭБ-106 – два реактора РИТМ-200С. Первая реакторная установка была изготовлена в мае 2026 года и уже находится на верфи, где позже будет смонтирована в корпус энергоблока. "На подмосковном заводе "Росатома" "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион) изготовлена вторая реакторная установка РИТМ-200С для атомного плавучего энергоблока (ПЭБ-106), предназначенного для электроснабжения крупного медного кластера на Чукотке", - говорится в сообщении. Текущий год стал знаковым для машиностроителей "ЗиО-Подольск" - они впервые изготовили комплект РИТМов для атомного плавучего энергоблока, который обеспечит мощностью промышленный кластер на Севере, это важный шаг в развитии малой атомной энергетики во всем мире, отметил глава "ЗиО-Подольск" Антон Лебедев. Также в 2026 году завод установил рекорд: изготовлено уже четыре реакторные установки семейства РИТМ, еще пять находятся в производстве.
чукотка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, чукотка, росатом
РОССИЯ, Чукотка, Росатом
14:53 23.09.2026 (обновлено: 14:57 23.09.2026)
 
"Росатом" изготовил реакторы плавучей АЭС для медного кластера на Чукотке

"Росатом" завершил изготовление реакторов плавучей АЭС для медного кластера на Чукотке

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Машиностроители "Росатома" завершили изготовление второго ядерного реактора для атомного плавучего энергоблока, который будет участвовать в электроснабжении крупного медного кластера на Чукотке, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона госкорпорации.
"Росатом" строит плавучие АЭС для энергоснабжения проекта Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке. В конструкции плавучего энергоблока ПЭБ-106 – два реактора РИТМ-200С. Первая реакторная установка была изготовлена в мае 2026 года и уже находится на верфи, где позже будет смонтирована в корпус энергоблока.
"На подмосковном заводе "Росатома" "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион) изготовлена вторая реакторная установка РИТМ-200С для атомного плавучего энергоблока (ПЭБ-106), предназначенного для электроснабжения крупного медного кластера на Чукотке", - говорится в сообщении.
Текущий год стал знаковым для машиностроителей "ЗиО-Подольск" - они впервые изготовили комплект РИТМов для атомного плавучего энергоблока, который обеспечит мощностью промышленный кластер на Севере, это важный шаг в развитии малой атомной энергетики во всем мире, отметил глава "ЗиО-Подольск" Антон Лебедев. Также в 2026 году завод установил рекорд: изготовлено уже четыре реакторные установки семейства РИТМ, еще пять находятся в производстве.
 
РОССИЯЧукоткаРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала