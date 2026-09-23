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Рослесхоз начнет проверять законность перевозки древесины автоматически
Рослесхоз начнет проверять законность перевозки древесины автоматически - 23.09.2026, ПРАЙМ
Рослесхоз начнет проверять законность перевозки древесины автоматически
Рослесхоз планирует начать проверять законность перевозки древесины автоматически с помощью нейросети в 2027 году, сообщил РИА Новости замглавы ведомства... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:47+0300
2026-09-23T11:47+0300
2026-09-23T11:47+0300
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рослесхоз
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рослесхоз планирует начать проверять законность перевозки древесины автоматически с помощью нейросети в 2027 году, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Вячеслав Спиренков.
Специальный модуль лесного контроля появится уже в 2027 году.
"При помощи нейросети, встроенной в программное обеспечение видеокамер, будет выявляться лесовозная техника. Далее по государственному номеру автотранспортного средства будут сопоставляться данные – есть ли на этот лесовоз электронный сопроводительный документ, объем древесины и наличие машины в реестре лесовозов", - сказал Спиренков.
По его словам, проверка будет проходить автоматически, без участия человека.
"Лесной инспектор подключается на этапе, если нейросеть выявила расхождения с информацией, указанной во ФГИС ЛК", - добавил замглавы Рослесхоза.
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бизнес, технологии, рослесхоз
Бизнес, Технологии, Рослесхоз
Рослесхоз начнет проверять законность перевозки древесины автоматически
Рослесхоз планирует проверять законность перевозки древесины автоматически в 2027 году
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рослесхоз планирует начать проверять законность перевозки древесины автоматически с помощью нейросети в 2027 году, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Вячеслав Спиренков.
Специальный модуль лесного контроля появится уже в 2027 году.
"При помощи нейросети, встроенной в программное обеспечение видеокамер, будет выявляться лесовозная техника. Далее по государственному номеру автотранспортного средства будут сопоставляться данные – есть ли на этот лесовоз электронный сопроводительный документ, объем древесины и наличие машины в реестре лесовозов", - сказал Спиренков.
По его словам, проверка будет проходить автоматически, без участия человека.
"Лесной инспектор подключается на этапе, если нейросеть выявила расхождения с информацией, указанной во ФГИС ЛК", - добавил замглавы Рослесхоза.