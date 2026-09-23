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Рослесхоз начнет проверять законность перевозки древесины автоматически

Рослесхоз начнет проверять законность перевозки древесины автоматически - 23.09.2026, ПРАЙМ

Рослесхоз начнет проверять законность перевозки древесины автоматически

Рослесхоз планирует начать проверять законность перевозки древесины автоматически с помощью нейросети в 2027 году, сообщил РИА Новости замглавы ведомства... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T11:47+0300

2026-09-23T11:47+0300

2026-09-23T11:47+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рослесхоз планирует начать проверять законность перевозки древесины автоматически с помощью нейросети в 2027 году, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Вячеслав Спиренков. Специальный модуль лесного контроля появится уже в 2027 году. "При помощи нейросети, встроенной в программное обеспечение видеокамер, будет выявляться лесовозная техника. Далее по государственному номеру автотранспортного средства будут сопоставляться данные – есть ли на этот лесовоз электронный сопроводительный документ, объем древесины и наличие машины в реестре лесовозов", - сказал Спиренков. По его словам, проверка будет проходить автоматически, без участия человека. "Лесной инспектор подключается на этапе, если нейросеть выявила расхождения с информацией, указанной во ФГИС ЛК", - добавил замглавы Рослесхоза.

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бизнес, технологии, рослесхоз