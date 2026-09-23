https://1prime.ru/20260923/rossija-873574088.html
СМИ: в России хотят усилить контроль за качеством питания в соцучреждениях
СМИ: в России хотят усилить контроль за качеством питания в соцучреждениях - 23.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: в России хотят усилить контроль за качеством питания в соцучреждениях
Контроль за качеством питания в социальных учреждениях планируют усилить в России на фоне участившихся случаев массовых отравлений. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T00:21+0300
2026-09-23T00:21+0300
2026-09-23T00:21+0300
бизнес
общество
россельхознадзор
минпромторг
минсельхоз
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Контроль за качеством питания в социальных учреждениях планируют усилить в России на фоне участившихся случаев массовых отравлений.
"В России хотят ужесточить проверки социального питания на фоне участившихся случаев массовых отравлений. Предлагается проверять каждую партию, поступающую в школы, детсады, больницы и другие подобные учреждения", - пишет газета "Известия", ссылаясь на данные из протокола последнего заседания общественного совета при Россельхознадзоре.
Отмечается, что сейчас контроль носит выборочный характер и не позволяет в полной мере предотвратить нарушения. Поэтому Общественный совет при Россельхознадзоре обратился с инициативой в Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз. Также проблему признают в Госдуме, обращая внимание на значительные расходы государства на такое питание.
Газета, ссылаясь на документ, пишет, что начальник управления государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора Татьяна Балагул предложила проверять поставщиков через системы "Меркурий", "Веста", "Цербер", блокировать нелегальную продукцию автоматически, также законодательно закрепить понятие "социальное питание" и единые стандарты и не допускать к поставкам уличенных в фальсификате.
Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов заявил "Известиям", что ОПИ последовательно выступает за ужесточение ответственности за фальсификацию пищевой продукции и нарушения требований к качеству и безопасности при поставках в соцучреждения. По его словам, без усиления ответственности бизнес сложно заставить соблюдать законодательство. Ряд поставщиков систематически выявляют в нарушениях, однако наказание не соответствует размеру возможной прибыли, которую они получают. Важным фактором эксперт также назвал развитие инструментов цифровой прослеживаемости продукции, включая ее маркировку и автоматическую блокировку при выявлении нарушений.
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бизнес, общество , россельхознадзор, минпромторг, минсельхоз
Бизнес, Общество , Россельхознадзор, Минпромторг, Минсельхоз
СМИ: в России хотят усилить контроль за качеством питания в соцучреждениях
"Известия": в России хотят ужесточить контроль за качеством питания в соцучреждениях
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Контроль за качеством питания в социальных учреждениях планируют усилить в России на фоне участившихся случаев массовых отравлений.
"В России хотят ужесточить проверки социального питания на фоне участившихся случаев массовых отравлений. Предлагается проверять каждую партию, поступающую в школы, детсады, больницы и другие подобные учреждения", - пишет газета "Известия", ссылаясь на данные из протокола последнего заседания общественного совета при Россельхознадзоре.
Отмечается, что сейчас контроль носит выборочный характер и не позволяет в полной мере предотвратить нарушения. Поэтому Общественный совет при Россельхознадзоре обратился с инициативой в Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз. Также проблему признают в Госдуме, обращая внимание на значительные расходы государства на такое питание.
Газета, ссылаясь на документ, пишет, что начальник управления государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора Татьяна Балагул предложила проверять поставщиков через системы "Меркурий", "Веста", "Цербер", блокировать нелегальную продукцию автоматически, также законодательно закрепить понятие "социальное питание" и единые стандарты и не допускать к поставкам уличенных в фальсификате.
Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов заявил "Известиям", что ОПИ последовательно выступает за ужесточение ответственности за фальсификацию пищевой продукции и нарушения требований к качеству и безопасности при поставках в соцучреждения. По его словам, без усиления ответственности бизнес сложно заставить соблюдать законодательство. Ряд поставщиков систематически выявляют в нарушениях, однако наказание не соответствует размеру возможной прибыли, которую они получают. Важным фактором эксперт также назвал развитие инструментов цифровой прослеживаемости продукции, включая ее маркировку и автоматическую блокировку при выявлении нарушений.