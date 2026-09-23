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Россия и Иран продолжают работать над проектом АЭС малой мощности - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Россия и Иран продолжают работать над проектом АЭС малой мощности
Россия и Иран продолжают работать над проектом АЭС малой мощности - 23.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Иран продолжают работать над проектом АЭС малой мощности
Москва и Тегеран продолжают работать над проектом АЭС малой мощности в Иране во исполнение меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в их сооружении,... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T01:45+0300
2026-09-23T01:45+0300
газ
иран
москва
тегеран
аэс "бушер"
ведомости
росатом
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Москва и Тегеран продолжают работать над проектом АЭС малой мощности в Иране во исполнение меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в их сооружении, заявил посол исламской республики Казем Джалали. "Над этим проектом мы тоже продолжаем работать с российскими коллегами", - сказал посол в интервью газете "Ведомости", говоря об АЭС малой мощности. Также Джалали отметил, что на данный момент, несмотря на конфликт Ирана с США, реализуются вторая и третья очереди АЭС "Бушер". Проект, по его словам, развивается при взаимодействии с Россией. "Мы с Россией в сентябре 2025 года подписали меморандум о взаимопонимании, где упоминается сотрудничество в атомной энергетике в объеме 25 миллиардов долларов. И часть этого меморандума фиксирует активизацию частного сектора Ирана для входа финансирования в эту сферу. В случае с атомной электростанцией "Хормоз" вовлечен иранский частный сектор, который активизирован и работает над этим проектом с коллегами из России", - добавил дипломат. В Иране функционирует только одна АЭС - в Бушере. Ее первый блок был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В число приоритетов "Росатома" входит сооружение еще двух энергоблоков АЭС "Бушер". Кроме того, в конце сентября 2025 года Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов для новой иранской АЭС "Хормоз" в южной провинции Хормозган. Кроме того, Москва и Тегеран тогда подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.
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газ, иран, москва, тегеран, аэс "бушер", ведомости, росатом
Газ, ИРАН, МОСКВА, Тегеран, АЭС "Бушер", Ведомости, Росатом
01:45 23.09.2026
 
Россия и Иран продолжают работать над проектом АЭС малой мощности

Посол Джалали: Россия и Иран продолжают работать над проектом АЭС малой мощности

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Москва и Тегеран продолжают работать над проектом АЭС малой мощности в Иране во исполнение меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в их сооружении, заявил посол исламской республики Казем Джалали.
"Над этим проектом мы тоже продолжаем работать с российскими коллегами", - сказал посол в интервью газете "Ведомости", говоря об АЭС малой мощности.
Также Джалали отметил, что на данный момент, несмотря на конфликт Ирана с США, реализуются вторая и третья очереди АЭС "Бушер". Проект, по его словам, развивается при взаимодействии с Россией.
"Мы с Россией в сентябре 2025 года подписали меморандум о взаимопонимании, где упоминается сотрудничество в атомной энергетике в объеме 25 миллиардов долларов. И часть этого меморандума фиксирует активизацию частного сектора Ирана для входа финансирования в эту сферу. В случае с атомной электростанцией "Хормоз" вовлечен иранский частный сектор, который активизирован и работает над этим проектом с коллегами из России", - добавил дипломат.
В Иране функционирует только одна АЭС - в Бушере. Ее первый блок был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В число приоритетов "Росатома" входит сооружение еще двух энергоблоков АЭС "Бушер".
Кроме того, в конце сентября 2025 года Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов для новой иранской АЭС "Хормоз" в южной провинции Хормозган. Кроме того, Москва и Тегеран тогда подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.
 
ГазИРАНМОСКВАТегеранАЭС "Бушер"ВедомостиРосатом
 
 
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