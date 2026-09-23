Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средний срок потребительского кредита в России в августе снизился на 20% - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/rossija-873576516.html
Средний срок потребительского кредита в России в августе снизился на 20%
Средний срок потребительского кредита в России в августе снизился на 20% - 23.09.2026, ПРАЙМ
Средний срок потребительского кредита в России в августе снизился на 20%
Средний срок потребительского кредита в России в августе снизился в годовом выражении на 20%, до 2,4 года, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T07:58+0300
2026-09-23T07:58+0300
финансы
банки
россия
санкт-петербург
москва
хмао
алексей волков
нбки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873576516.jpg?1790139497
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Средний срок потребительского кредита в России в августе снизился в годовом выражении на 20%, до 2,4 года, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в августе 2026 года средний срок потребительских кредитов (кредитов наличными) составил 2,39 года, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,1% (в августе 2025 года – 2,99 года)", – говорится в пресс-релизе. В то же время по сравнению с месяцем ранее средний срок потребительского кредита, напротив, вырос на 7,7% (в июле – 2,22 года). Наибольший средний срок выданных кредитов наличными в прошлом месяце был отмечен в Санкт-Петербурге (3,19 года), Москве (2,88 года), а также Тюменской с ХМАО и ЯНАО (2,6 года), Московской (2,59 года) и Ленинградской (2,49 года) областях. В свою очередь наименьший показатель среднего срока потребкредитов продемонстрировали Приморский (2,05 года) и Хабаровский (2,16 года) края, а также Ростовская (2,18 года), Кемеровская (2,18 года) и Нижегородская (2,19 года) области. При этом наиболее серьезная динамика снижения среднего срока потребкредитов в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была зафиксирована в Москве (-28,4%), Московской области (-25,4%) Санкт-Петербурге (-24,2%), а также Краснодарском крае (-23%) и Ленинградской области (-21,5%) "После пиковых значений в августе 2025 года (три года), в последующие месяцы средний срок кредита кредитов наличными существенно сократился, стабилизировавшись на уровне 2– 2,4 года. При этом аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне", – приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий (включая сроки) банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем, отметил он. В связи с этим потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, указал Волков.
санкт-петербург
москва
хмао
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, санкт-петербург, москва, хмао, алексей волков, нбки
Финансы, Банки, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, ХМАО, Алексей Волков, НБКИ
07:58 23.09.2026
 
Средний срок потребительского кредита в России в августе снизился на 20%

НБКИ: средний срок потребительского кредита в России в августе снизился на 20%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Средний срок потребительского кредита в России в августе снизился в годовом выражении на 20%, до 2,4 года, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в августе 2026 года средний срок потребительских кредитов (кредитов наличными) составил 2,39 года, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,1% (в августе 2025 года – 2,99 года)", – говорится в пресс-релизе.
В то же время по сравнению с месяцем ранее средний срок потребительского кредита, напротив, вырос на 7,7% (в июле – 2,22 года).
Наибольший средний срок выданных кредитов наличными в прошлом месяце был отмечен в Санкт-Петербурге (3,19 года), Москве (2,88 года), а также Тюменской с ХМАО и ЯНАО (2,6 года), Московской (2,59 года) и Ленинградской (2,49 года) областях.
В свою очередь наименьший показатель среднего срока потребкредитов продемонстрировали Приморский (2,05 года) и Хабаровский (2,16 года) края, а также Ростовская (2,18 года), Кемеровская (2,18 года) и Нижегородская (2,19 года) области.
При этом наиболее серьезная динамика снижения среднего срока потребкредитов в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была зафиксирована в Москве (-28,4%), Московской области (-25,4%) Санкт-Петербурге (-24,2%), а также Краснодарском крае (-23%) и Ленинградской области (-21,5%)
"После пиковых значений в августе 2025 года (три года), в последующие месяцы средний срок кредита кредитов наличными существенно сократился, стабилизировавшись на уровне 2– 2,4 года. При этом аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне", – приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий (включая сроки) банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем, отметил он. В связи с этим потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, указал Волков.
 
ФинансыБанкиРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАХМАОАлексей ВолковНБКИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала