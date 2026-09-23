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Средний срок потребительского кредита в России в августе снизился на 20%

Средний срок потребительского кредита в России в августе снизился на 20% - 23.09.2026, ПРАЙМ

Средний срок потребительского кредита в России в августе снизился на 20%

Средний срок потребительского кредита в России в августе снизился в годовом выражении на 20%, до 2,4 года, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T07:58+0300

2026-09-23T07:58+0300

2026-09-23T07:58+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Средний срок потребительского кредита в России в августе снизился в годовом выражении на 20%, до 2,4 года, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в августе 2026 года средний срок потребительских кредитов (кредитов наличными) составил 2,39 года, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,1% (в августе 2025 года – 2,99 года)", – говорится в пресс-релизе. В то же время по сравнению с месяцем ранее средний срок потребительского кредита, напротив, вырос на 7,7% (в июле – 2,22 года). Наибольший средний срок выданных кредитов наличными в прошлом месяце был отмечен в Санкт-Петербурге (3,19 года), Москве (2,88 года), а также Тюменской с ХМАО и ЯНАО (2,6 года), Московской (2,59 года) и Ленинградской (2,49 года) областях. В свою очередь наименьший показатель среднего срока потребкредитов продемонстрировали Приморский (2,05 года) и Хабаровский (2,16 года) края, а также Ростовская (2,18 года), Кемеровская (2,18 года) и Нижегородская (2,19 года) области. При этом наиболее серьезная динамика снижения среднего срока потребкредитов в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была зафиксирована в Москве (-28,4%), Московской области (-25,4%) Санкт-Петербурге (-24,2%), а также Краснодарском крае (-23%) и Ленинградской области (-21,5%) "После пиковых значений в августе 2025 года (три года), в последующие месяцы средний срок кредита кредитов наличными существенно сократился, стабилизировавшись на уровне 2– 2,4 года. При этом аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне", – приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий (включая сроки) банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем, отметил он. В связи с этим потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, указал Волков.

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финансы, банки, россия, санкт-петербург, москва, хмао, алексей волков, нбки