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В России выросло число вакансий с ИИ-компетенциями
В России выросло число вакансий с ИИ-компетенциями - 23.09.2026, ПРАЙМ
В России выросло число вакансий с ИИ-компетенциями
Количество вакансий в России, в которых требуется умение работать с искусственным интеллектом (ИИ), выросло на 37% в годовом выражении в первом полугодии 2026... | 23.09.2026, ПРАЙМ
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россия
уфа
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Количество вакансий в России, в которых требуется умение работать с искусственным интеллектом (ИИ), выросло на 37% в годовом выражении в первом полугодии 2026 года, говорится в исследовании компаний "Авито Работа" и chad, которое есть у РИА Новости. "В первом полугодии 2026 года число вакансий, где требуется умение работать с искусственным интеллектом, выросло на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - говорится в материалах. Отмечается, что ИИ-компетенции становятся ощутимым фактором роста доходов: оклады в таких вакансиях растут быстрее среднерыночных, а в отдельных профессиональных сферах разрыв в зарплатных предложениях достигает почти двух раз. Так, наиболее заметная финансовая разница зафиксирована в сфере маркетинга, рекламы и PR, где соискателям со знанием нейросетей работодатели готовы предложить в среднем 106 тысяч рублей в месяц против 60,2 тысячи рублей без этих навыков. Кроме того, ощутимый аванс за владение ИИ наблюдается и в юриспруденции, где оклады для специалистов с ИИ-компетенциями достигают 80 тысяч рублей против 60,5 тысяч рублей без них. В сфере страхования эта надбавка составляет около 20%, формируя уровень предложений в 70 тысяч рублей против 58,3 тысячи рублей. В компаниях добавили, что в digital-секторе спрос на ИИ-компетенции не просто растет, а становится максимально прикладным. Быстрее всего работодатели увеличивают требования к умению работать с нейросетями для графических дизайнеров, менеджеров по работе с маркетплейсами, контент-менеджеров и SMM-специалистов. Вместе с этим расширяется и география применения новых требований. С необходимостью уметь работать с нейросетями при трудоустройстве чаще всего сталкиваются жители Уфы и Казани. В столицах и крупнейших региональных центрах показатель также держится на высоком уровне: в Москве, Краснодаре и Воронеже об этом заявляют по 38% респондентов, а в Санкт-Петербурге - 35% соискателей.
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россия, уфа, казань, москва
РОССИЯ, Уфа, КАЗАНЬ, МОСКВА
В России выросло число вакансий с ИИ-компетенциями
"Авито Работа": число вакансий, где требуется умение работать с ИИ, выросло на 37%
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Количество вакансий в России, в которых требуется умение работать с искусственным интеллектом (ИИ), выросло на 37% в годовом выражении в первом полугодии 2026 года, говорится в исследовании компаний "Авито Работа" и chad, которое есть у РИА Новости.
"В первом полугодии 2026 года число вакансий, где требуется умение работать с искусственным интеллектом, выросло на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - говорится в материалах.
Отмечается, что ИИ-компетенции становятся ощутимым фактором роста доходов: оклады в таких вакансиях растут быстрее среднерыночных, а в отдельных профессиональных сферах разрыв в зарплатных предложениях достигает почти двух раз.
Так, наиболее заметная финансовая разница зафиксирована в сфере маркетинга, рекламы и PR, где соискателям со знанием нейросетей работодатели готовы предложить в среднем 106 тысяч рублей в месяц против 60,2 тысячи рублей без этих навыков.
Кроме того, ощутимый аванс за владение ИИ наблюдается и в юриспруденции, где оклады для специалистов с ИИ-компетенциями достигают 80 тысяч рублей против 60,5 тысяч рублей без них. В сфере страхования эта надбавка составляет около 20%, формируя уровень предложений в 70 тысяч рублей против 58,3 тысячи рублей.
В компаниях добавили, что в digital-секторе спрос на ИИ-компетенции не просто растет, а становится максимально прикладным. Быстрее всего работодатели увеличивают требования к умению работать с нейросетями для графических дизайнеров, менеджеров по работе с маркетплейсами, контент-менеджеров и SMM-специалистов.
Вместе с этим расширяется и география применения новых требований. С необходимостью уметь работать с нейросетями при трудоустройстве чаще всего сталкиваются жители Уфы
и Казани
. В столицах и крупнейших региональных центрах показатель также держится на высоком уровне: в Москве
, Краснодаре
и Воронеже
об этом заявляют по 38% респондентов, а в Санкт-Петербурге
- 35% соискателей.