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В России появятся новые потребители угольной продукции

В России появятся новые потребители угольной продукции - 23.09.2026, ПРАЙМ

В России появятся новые потребители угольной продукции

Новые потребители угольной продукции в ближайшей перспективе появятся в России в связи с цифровой трансформацией экономики, считают в правительстве РФ. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T10:59+0300

2026-09-23T10:59+0300

2026-09-23T10:59+0300

россия

александр новак

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Новые потребители угольной продукции в ближайшей перспективе появятся в России в связи с цифровой трансформацией экономики, считают в правительстве РФ. "В связи с цифровой трансформацией экономики, автоматизацией и роботизацией технологических процессов, внедрением искусственного интеллекта и других инновационных технологий в ближайшей перспективе в России появятся новые потребители угольной продукции", - сказано в сообщении. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, что правительством утверждена актуализированная программа развития угольной промышленности на период до 2050 года, согласно которой целевой сценарий предусматривает рост добычи до 660 миллионов тонн, а экспорт - до 350 миллионов тонн.

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россия, александр новак, михаил мишустин