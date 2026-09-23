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Россия может экспортировать продукты коксохимии и углехимии

Россия может экспортировать продукты коксохимии и углехимии - 23.09.2026, ПРАЙМ

Россия может экспортировать продукты коксохимии и углехимии

Новым вектором сотрудничества РФ со странами БРИКС может стать экспорт продуктов коксохимии и углехимии, следует из актуализированной стратегии развития... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T11:35+0300

2026-09-23T11:35+0300

2026-09-23T11:35+0300

мировая экономика

александр новак

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Новым вектором сотрудничества РФ со странами БРИКС может стать экспорт продуктов коксохимии и углехимии, следует из актуализированной стратегии развития угольной промышленности, утвержденной правительством РФ. В понедельник вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, что правительство утвердило обновленную программу развития угольной промышленности, которая определяет цели и задачи отрасли до 2050 года, меры по их достижению, а также направления государственной политики в этой сфере. Согласно документу целевой сценарий предусматривает рост добычи до 660 миллионов тонн, а экспорт - до 350 миллионов тонн. "Новым вектором международного сотрудничества со странами БРИКС может стать российский экспорт продуктов коксохимии, углехимии и готового пылеугольного топлива для технологии вдувания в домны пылевидного энергетического угля", - говорится в документе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, александр новак, михаил мишустин