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Россия может экспортировать продукты коксохимии и углехимии
Россия может экспортировать продукты коксохимии и углехимии - 23.09.2026, ПРАЙМ
Россия может экспортировать продукты коксохимии и углехимии
Новым вектором сотрудничества РФ со странами БРИКС может стать экспорт продуктов коксохимии и углехимии, следует из актуализированной стратегии развития... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:35+0300
2026-09-23T11:35+0300
2026-09-23T11:35+0300
мировая экономика
александр новак
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Новым вектором сотрудничества РФ со странами БРИКС может стать экспорт продуктов коксохимии и углехимии, следует из актуализированной стратегии развития угольной промышленности, утвержденной правительством РФ.
В понедельник вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, что правительство утвердило обновленную программу развития угольной промышленности, которая определяет цели и задачи отрасли до 2050 года, меры по их достижению, а также направления государственной политики в этой сфере. Согласно документу целевой сценарий предусматривает рост добычи до 660 миллионов тонн, а экспорт - до 350 миллионов тонн.
"Новым вектором международного сотрудничества со странами БРИКС может стать российский экспорт продуктов коксохимии, углехимии и готового пылеугольного топлива для технологии вдувания в домны пылевидного энергетического угля", - говорится в документе.
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мировая экономика, александр новак, михаил мишустин
Мировая экономика, Александр Новак, Михаил Мишустин
Россия может экспортировать продукты коксохимии и углехимии
Новак: экспорт продуктов коксохимии и углехимии может стать новым вектором сотрудничества
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Новым вектором сотрудничества РФ со странами БРИКС может стать экспорт продуктов коксохимии и углехимии, следует из актуализированной стратегии развития угольной промышленности, утвержденной правительством РФ.
В понедельник вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, что правительство утвердило обновленную программу развития угольной промышленности, которая определяет цели и задачи отрасли до 2050 года, меры по их достижению, а также направления государственной политики в этой сфере. Согласно документу целевой сценарий предусматривает рост добычи до 660 миллионов тонн, а экспорт - до 350 миллионов тонн.
"Новым вектором международного сотрудничества со странами БРИКС может стать российский экспорт продуктов коксохимии, углехимии и готового пылеугольного топлива для технологии вдувания в домны пылевидного энергетического угля", - говорится в документе.