https://1prime.ru/20260923/rossija-873590135.html

Россия помогает Индии смягчить последствия агрессии США против Ирана

Россия помогает Индии смягчить последствия агрессии США против Ирана - 23.09.2026, ПРАЙМ

Россия помогает Индии смягчить последствия агрессии США против Ирана

Россия, являясь важнейшим гарантом мировой энергобезопасности и надежным экспортером, помогает Индии смягчить последствия американской агрессии против Ирана,... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T12:57+0300

2026-09-23T12:57+0300

2026-09-23T13:12+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия, являясь важнейшим гарантом мировой энергобезопасности и надежным экспортером, помогает Индии смягчить последствия американской агрессии против Ирана, заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко. "Россия является важнейшим гарантом обеспечения энергобезопасности на мировых рынках. Наша страна зарекомендовала себя в качестве надежного экспортера, который в самых непростых геополитических условиях способен удовлетворить спрос со стороны партнеров", - сказал Руденко в интервью NEWS.ru. По его словам, нынешняя ситуация в Ормузском проливе стала тому наглядным свидетельством. "В рамках достигнутых с Индией пониманий удается во многом смягчить для партнеров пагубные последствия американской агрессии против Ирана, приведшей к глобальным затруднениям в части торговли энергоносителями", - подчеркнул Руденко. Как уточнил дипломат, сотрудничество Москвы и Нью-Дели не ограничивается поставками нефти. Российские специалисты продолжают развивать атомную энергетику Индии: АЭС "Куданкулам" уже снабжает потребителей дешевой и безопасной энергией. "Партнеры проявляют интерес и к другим направлениям в области использования атома в мирных целях", - заключил замглавы МИД.

индия

иран

ормузский пролив

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россия, индия, иран, ормузский пролив, мид, мид рф