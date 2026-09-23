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В России проведут эксперименты по маркировке удобрений и пестицидов - 23.09.2026, ПРАЙМ
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В России проведут эксперименты по маркировке удобрений и пестицидов
В России проведут эксперименты по маркировке удобрений и пестицидов - 23.09.2026, ПРАЙМ
В России проведут эксперименты по маркировке удобрений и пестицидов
Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поручено проработать вопрос запуска экспериментов по маркировке отдельных видов... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T15:56+0300
2026-09-23T16:06+0300
россия
денис мантуров
антон алиханов
максут шадаев
минпромторг
россельхознадзор
росаккредитация
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поручено проработать вопрос запуска экспериментов по маркировке отдельных видов удобрений и пестицидов, говорится в сообщении правительства России. Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел заседание государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В нем приняли участие глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минцифры Максут Шадаев, руководители Россельхознадзора, Росаккредитации, Росстандарта, Роскачества, представители МЧС и других ведомств и организаций, а также главы субъектов России. "По результатам обсуждения государственной комиссией поручено проработать вопрос определения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля в области технического регулирования в отношении пестицидов, провести анализ деклараций о соответствии продукции, оформленных на пестициды и агрохимикаты, в целях выявления признаков недостоверного декларирования и принять меры реагирования в рамках компетенции контрольного органа, а также проработать вопрос запуска экспериментов по маркировке средствами идентификации отдельных видов удобрений и пестицидов", - говорится в сообщении. В ходе заседания госкомиссии участники обсудили вопросы, связанные с противодействием незаконному обращению пестицидов и агрохимикатов. Мантуров отметил, что в 2025 году выпуск наиболее востребованных видов этой продукции в России увеличился на 11%. При этом на рынке остается продукция с отклонениями по содержанию активных веществ либо без надлежащей регистрации. Ее доля составляет около 12%. "Даже незначительные изменения свойств пестицидов могут в разы увеличить их токсическое воздействие. По указанному вопросу уже принят ряд мер. В текущем году внесены изменения в отраслевой федеральный закон, которые запрещают обращение этой продукции", - отмечается в сообщении. Кроме того, с 1 сентября введена обязательная маркировка отдельных видов удобрений в потребительской упаковке.
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40
россия, денис мантуров, антон алиханов, максут шадаев, минпромторг, россельхознадзор, росаккредитация
РОССИЯ, Денис Мантуров, Антон Алиханов, Максут Шадаев, Минпромторг, Россельхознадзор, Росаккредитация
15:56 23.09.2026 (обновлено: 16:06 23.09.2026)
 
В России проведут эксперименты по маркировке удобрений и пестицидов

Правительство проработает запуск эксперимента по маркировке удобрений и пестицидов

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поручено проработать вопрос запуска экспериментов по маркировке отдельных видов удобрений и пестицидов, говорится в сообщении правительства России.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел заседание государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В нем приняли участие глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минцифры Максут Шадаев, руководители Россельхознадзора, Росаккредитации, Росстандарта, Роскачества, представители МЧС и других ведомств и организаций, а также главы субъектов России.
"По результатам обсуждения государственной комиссией поручено проработать вопрос определения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля в области технического регулирования в отношении пестицидов, провести анализ деклараций о соответствии продукции, оформленных на пестициды и агрохимикаты, в целях выявления признаков недостоверного декларирования и принять меры реагирования в рамках компетенции контрольного органа, а также проработать вопрос запуска экспериментов по маркировке средствами идентификации отдельных видов удобрений и пестицидов", - говорится в сообщении.
В ходе заседания госкомиссии участники обсудили вопросы, связанные с противодействием незаконному обращению пестицидов и агрохимикатов. Мантуров отметил, что в 2025 году выпуск наиболее востребованных видов этой продукции в России увеличился на 11%.
При этом на рынке остается продукция с отклонениями по содержанию активных веществ либо без надлежащей регистрации. Ее доля составляет около 12%.
"Даже незначительные изменения свойств пестицидов могут в разы увеличить их токсическое воздействие. По указанному вопросу уже принят ряд мер. В текущем году внесены изменения в отраслевой федеральный закон, которые запрещают обращение этой продукции", - отмечается в сообщении.
Кроме того, с 1 сентября введена обязательная маркировка отдельных видов удобрений в потребительской упаковке.
 
РОССИЯДенис МантуровАнтон АлихановМаксут ШадаевМинпромторгРоссельхознадзорРосаккредитация
 
 
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