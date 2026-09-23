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В России усилят уголовную ответственность за нелегальное кредитование

В России усилят уголовную ответственность за нелегальное кредитование - 23.09.2026, ПРАЙМ

В России усилят уголовную ответственность за нелегальное кредитование

Уголовную ответственность за нелегальное кредитование планируется усилить в России, рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T16:51+0300

2026-09-23T16:51+0300

2026-09-23T16:53+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Уголовную ответственность за нелегальное кредитование планируется усилить в России, рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. "Предполагается усилить уголовную ответственность за действия по нелегальному кредитованию. У нас уже сегодня предусмотрена ответственность за то, что те организации и лица, которые не имеют права на предоставление потребительских займов и кредитов, такие действия осуществляют. Они уже сегодня могут привлекаться к ответственности, но для того, чтобы заработал механизм уголовной ответственности, лицо сначала должно быть привлечено к административной", - сказал он, выступая на XXIII Международном банковском форуме. "Мы видим, что на этом шаге, на самом деле, очень многие, к сожалению, недобросовестные лица избегают этой ответственности. Поэтому от такого, соответственно, предварительного шага было решено отказаться. Мы ожидаем, что это существенно усилит борьбу с нелегальными кредиторами", - добавил он. Правительство России в марте внесло в Госдуму два законопроекта, направленных на ужесточение ответственности для нелегальных кредиторов. Документы подготовлены в рамках реализации плана мероприятий "обеления" отдельных секторов экономики и направлены на повышение прозрачности рынка кредитования, пояснял ранее Минфин.

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финансы, банки, минфин, госдума