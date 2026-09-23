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"Л.Е.В. Менеджмент" получил право действовать от имени "Нестле" в России - 23.09.2026, ПРАЙМ
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"Л.Е.В. Менеджмент" получил право действовать от имени "Нестле" в России
"Л.Е.В. Менеджмент" получил право действовать от имени "Нестле" в России - 23.09.2026, ПРАЙМ
"Л.Е.В. Менеджмент" получил право действовать от имени "Нестле" в России
"Л.Е.В. Менеджмент", во временное управление которого перешли активы Nestle в России, назначено единственным лицом, имеющим право действовать от имени ООО... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:16+0300
2026-09-23T17:20+0300
бизнес
россия
владимир путин
nestle
auchan
ашан
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "Л.Е.В. Менеджмент", во временное управление которого перешли активы Nestle в России, назначено единственным лицом, имеющим право действовать от имени ООО "Нестле Россия", следует из выписки компании в Едином государственном реестре юридических лиц. Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд "Лемана Про"). Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент". "Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица… полное наименование: Акционерное общество "Л.Е.В. Менеджмент", - говорится в выписке ЕГРЮЛ ООО "Нестле Россия". Ранее такие права были у генерального директора компании Дениса Войтюка.
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40
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40
бизнес, россия, владимир путин, nestle, auchan, ашан
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Nestle, Auchan, Ашан
17:16 23.09.2026 (обновлено: 17:20 23.09.2026)
 
"Л.Е.В. Менеджмент" получил право действовать от имени "Нестле" в России

"Л.Е.В. Менеджмент" получил право действовать от имени "Нестле" в России

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "Л.Е.В. Менеджмент", во временное управление которого перешли активы Nestle в России, назначено единственным лицом, имеющим право действовать от имени ООО "Нестле Россия", следует из выписки компании в Едином государственном реестре юридических лиц.
Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд "Лемана Про").
Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".
"Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица… полное наименование: Акционерное общество "Л.Е.В. Менеджмент", - говорится в выписке ЕГРЮЛ ООО "Нестле Россия".
Ранее такие права были у генерального директора компании Дениса Войтюка.
 
БизнесРОССИЯВладимир ПутинNestleAuchanАшан
 
 
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