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"Л.Е.В. Менеджмент" получил право действовать от имени "Нестле" в России

"Л.Е.В. Менеджмент" получил право действовать от имени "Нестле" в России - 23.09.2026, ПРАЙМ

"Л.Е.В. Менеджмент" получил право действовать от имени "Нестле" в России

"Л.Е.В. Менеджмент", во временное управление которого перешли активы Nestle в России, назначено единственным лицом, имеющим право действовать от имени ООО... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:16+0300

2026-09-23T17:16+0300

2026-09-23T17:20+0300

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ашан

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "Л.Е.В. Менеджмент", во временное управление которого перешли активы Nestle в России, назначено единственным лицом, имеющим право действовать от имени ООО "Нестле Россия", следует из выписки компании в Едином государственном реестре юридических лиц. Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд "Лемана Про"). Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент". "Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица… полное наименование: Акционерное общество "Л.Е.В. Менеджмент", - говорится в выписке ЕГРЮЛ ООО "Нестле Россия". Ранее такие права были у генерального директора компании Дениса Войтюка.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин, nestle, auchan, ашан