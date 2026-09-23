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Россия и Египет обсудили упрощение процедур во взаимной торговле - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Россия и Египет обсудили упрощение процедур во взаимной торговле
Россия и Египет обсудили упрощение процедур во взаимной торговле - 23.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Египет обсудили упрощение процедур во взаимной торговле
Статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов в рамках рабочей поездки в Египет и министр инвестиций и внешней торговли республики обсудили... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T18:14+0300
2026-09-23T18:14+0300
бизнес
россия
египет
минпромторг
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов в рамках рабочей поездки в Египет и министр инвестиций и внешней торговли республики обсудили вопросы по упрощению процедур во взаимной торговле, говорится в сообщении российского министерства. "Роман Чекушов и Мохамед Фарид обсудили вопросы, связанные с упрощением процедур во взаимной торговле, в том числе возможности по применению электронного документооборота в трансграничных операциях и развитию новых логистических маршрутов", - говорится в сообщении. В Минпромторге добавили, что стороны в рамках встречи затронули и тему соглашения о свободной торговле между Россией и Египтом. Кроме того, прошло обсуждение возможности преференциальных режимов для российских инвесторов, предоставляемые как в рамках Российской промышленной зоны в Египте, так и за ее пределами.
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бизнес, россия, египет, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Минпромторг
18:14 23.09.2026
 
Россия и Египет обсудили упрощение процедур во взаимной торговле

Чекушов и Фарид обсудили упрощение процедур во взаимной торговле России и Египта

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов в рамках рабочей поездки в Египет и министр инвестиций и внешней торговли республики обсудили вопросы по упрощению процедур во взаимной торговле, говорится в сообщении российского министерства.
"Роман Чекушов и Мохамед Фарид обсудили вопросы, связанные с упрощением процедур во взаимной торговле, в том числе возможности по применению электронного документооборота в трансграничных операциях и развитию новых логистических маршрутов", - говорится в сообщении.
В Минпромторге добавили, что стороны в рамках встречи затронули и тему соглашения о свободной торговле между Россией и Египтом.
Кроме того, прошло обсуждение возможности преференциальных режимов для российских инвесторов, предоставляемые как в рамках Российской промышленной зоны в Египте, так и за ее пределами.
 
БизнесРОССИЯЕГИПЕТМинпромторг
 
 
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