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В России снизилось производство синтетических каучуков в первичных формах

В России снизилось производство синтетических каучуков в первичных формах - 23.09.2026, ПРАЙМ

В России снизилось производство синтетических каучуков в первичных формах

Производство синтетических каучуков в первичных формах в России в январе-августе 2026 года снизилось на 12,1% к аналогичному периоду прошлого года - до 847... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T19:17+0300

2026-09-23T19:17+0300

2026-09-23T19:17+0300

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росстат

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Производство синтетических каучуков в первичных формах в России в январе-августе 2026 года снизилось на 12,1% к аналогичному периоду прошлого года - до 847 тысяч тонн, свидетельствуют материалы Росстата. При этом в августе их выпуск составил 66,3 тысячи тонн, сократившись на 39,3% в годовом выражении и на 26,8% - в месячном. Производство пластмасс за восемь месяцев не изменилось относительно прошлого года и составило 7,221 миллиона тонн. За август их выпуск составил 809 тысяч тонн (снижение на 10,2% по сравнению с августом 2025 года и рост на 8,2% к июлю текущего года). Согласно данным Росстата, по итогам 2025 года производство синтетических каучуков в первичных формах в стране снизилось на 0,8% - до 1,431 миллиона тонн, пластмасс - на 1,7%, до 10,763 миллиона тонн.

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