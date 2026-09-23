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В России в январе-августе снизилось производство готового стального проката

В России в январе-августе снизилось производство готового стального проката - 23.09.2026, ПРАЙМ

В России в январе-августе снизилось производство готового стального проката

Производство готового стального проката в России по итогам января-августа снизилось на 4,2% в годовом выражении – до 36,8 миллиона тонн, в августе - выросло на... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T19:17+0300

2026-09-23T19:17+0300

2026-09-23T19:17+0300

бизнес

россия

росстат

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Производство готового стального проката в России по итогам января-августа снизилось на 4,2% в годовом выражении – до 36,8 миллиона тонн, в августе - выросло на 0,6% по отношению к июлю текущего года, до 4,8 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов за восемь месяцев упал на 20,1% - до 6,4 миллиона тонн. Производство чугуна зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных формах снизилось на 4,1% и составило 32,5 миллиона тонн. Выпуск нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали за январь-август уменьшился на 1,1% к аналогичному периоду 2025 года - до 35,9 миллиона тонн. Производство проката в РФ в августе составило 4,8 миллиона тонн, увеличившись на 3,9% к аналогичному периоду прошлого года. Выпуск нелегированной стали в том же месяце вырос на 4,2% в годовом выражении - до 4,7 миллиона тонн. Производство чугуна в августе увеличилось на 4,8% и достигло 4,2 миллиона тонн. Выпуск стальных труб сократился лишь на 0,9% в годовом выражении – до 0,9 миллиона тонн.

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