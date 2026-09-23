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Россия, Иран и Азербайджан работают над проектом газопровода из России - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Россия, Иран и Азербайджан работают над проектом газопровода из России
Россия, Иран и Азербайджан работают над проектом газопровода из России - 23.09.2026, ПРАЙМ
Россия, Иран и Азербайджан работают над проектом газопровода из России
Россия, Иран и Азербайджан совместно работают над проектом газопровода из РФ в ИРИ, но его финансирование в большей степени будет из России, сообщил посол Ирана | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T21:30+0300
2026-09-23T21:43+0300
газ
россия
иран
азербайджан
москва
владимир путин
сергей цивилев
ведомости
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия, Иран и Азербайджан совместно работают над проектом газопровода из РФ в ИРИ, но его финансирование в большей степени будет из России, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Финансирование в большей степени будет идти из России. Но мы работаем все вместе над этим проектом – все три страны: Россия, Иран и Азербайджан", - сказал посол в интервью газете "Ведомости". Президент России Владимир Путин в середине января 2025 года заявил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем российских поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Однако начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубометров, добавил он. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев тогда уточнял, что газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, а стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене.
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газ, россия, иран, азербайджан, москва, владимир путин, сергей цивилев, ведомости
Газ, РОССИЯ, ИРАН, АЗЕРБАЙДЖАН, МОСКВА, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Ведомости
21:30 23.09.2026 (обновлено: 21:43 23.09.2026)
 
Россия, Иран и Азербайджан работают над проектом газопровода из России

Посол Джалали: Россия, Иран и Азербайджан работают над проектом газопровода из России

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия, Иран и Азербайджан совместно работают над проектом газопровода из РФ в ИРИ, но его финансирование в большей степени будет из России, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Финансирование в большей степени будет идти из России. Но мы работаем все вместе над этим проектом – все три страны: Россия, Иран и Азербайджан", - сказал посол в интервью газете "Ведомости".
Президент России Владимир Путин в середине января 2025 года заявил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем российских поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Однако начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубометров, добавил он. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев тогда уточнял, что газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, а стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене.
 
ГазРОССИЯИРАНАЗЕРБАЙДЖАНМОСКВАВладимир ПутинСергей ЦивилевВедомости
 
 
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