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Россия, Иран и Азербайджан работают над проектом газопровода из России
Россия, Иран и Азербайджан работают над проектом газопровода из России - 23.09.2026, ПРАЙМ
Россия, Иран и Азербайджан работают над проектом газопровода из России
Россия, Иран и Азербайджан совместно работают над проектом газопровода из РФ в ИРИ, но его финансирование в большей степени будет из России, сообщил посол Ирана | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T21:30+0300
2026-09-23T21:30+0300
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москва
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сергей цивилев
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия, Иран и Азербайджан совместно работают над проектом газопровода из РФ в ИРИ, но его финансирование в большей степени будет из России, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Финансирование в большей степени будет идти из России. Но мы работаем все вместе над этим проектом – все три страны: Россия, Иран и Азербайджан", - сказал посол в интервью газете "Ведомости". Президент России Владимир Путин в середине января 2025 года заявил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем российских поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Однако начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубометров, добавил он. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев тогда уточнял, что газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, а стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене.
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Газ, РОССИЯ, ИРАН, АЗЕРБАЙДЖАН, МОСКВА, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Ведомости
Россия, Иран и Азербайджан работают над проектом газопровода из России
Посол Джалали: Россия, Иран и Азербайджан работают над проектом газопровода из России
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия, Иран и Азербайджан совместно работают над проектом газопровода из РФ в ИРИ, но его финансирование в большей степени будет из России, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Финансирование в большей степени будет идти из России. Но мы работаем все вместе над этим проектом – все три страны: Россия, Иран и Азербайджан", - сказал посол в интервью газете "Ведомости".
Президент России Владимир Путин в середине января 2025 года заявил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем российских поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Однако начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубометров, добавил он. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев тогда уточнял, что газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, а стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене.