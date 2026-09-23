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Россиян предупредили о мошеннических сообщениях в мессенджерах

Россиян предупредили о мошеннических сообщениях в мессенджерах - 23.09.2026, ПРАЙМ

Россиян предупредили о мошеннических сообщениях в мессенджерах

Мошенники направляют россиянам сообщения в мессенджерах о якобы неисполнении налоговых обязательств, а затем под предлогом проверки информации добиваются... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T00:39+0300

2026-09-23T00:39+0300

2026-09-23T00:39+0300

технологии

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Мошенники направляют россиянам сообщения в мессенджерах о якобы неисполнении налоговых обязательств, а затем под предлогом проверки информации добиваются обратного звонка, рассказали РИА Новости в IT-компании F6. "Через мессенджеры пользователям от имени госведомства направляют ложные сообщения о "неисполненных налоговых обязательствах" и предлагают по скрытым ссылкам перейти на фальшивые сайты организации", - сообщили в компании. Атака начинается с сообщения в мессенджере от аккаунта с вымышленным именем. В качестве фото профиля такого аккаунта используют символику государственных ведомств. Мошенник отправляет для проверки сведений фишинговый сайт, при открытии которого появляется окно для ввода кода, якобы подтверждающего вход в личный кабинет "Госуслуг". Затем поддельный сайт имитирует взлом личного кабинета госсервиса, после чего выводит на экран сообщение: "Аккаунт Госуслуг взломан по мошеннической ссылке. Ваш код из смс был использован мошенниками". Под предлогом фальшивого взлома пользователю предлагают позвонить по номеру "службы поддержки". Если набрать такой номер, то на звонок ответит оператор мошеннического колл-центра. В F6 предупредили, что затем злоумышленники могут начать обвинять в "финансировании террористов", просить "задекларировать или спасти денежные средства" и склонять к диверсиям. В компании добавили, что если пользователь не поддастся и на эти ложные сообщения, мошенники запускают новую волну обмана: они начинают в грубой форме писать и угрожать от имени преступников. Для повышения психологического давления мошенники могут прислать фотографию дома, в котором проживает атакуемый пользователь.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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