https://1prime.ru/20260923/rossijane-873599539.html

Россияне рассказали, куда хотят отправиться в походы

Россияне рассказали, куда хотят отправиться в походы - 23.09.2026, ПРАЙМ

Россияне рассказали, куда хотят отправиться в походы

Российские туристы мечтают отправиться в походы по природным локациям страны, в том числе посетить Кавказ, Алтай и Урал, говорится в совместном исследовании... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T15:50+0300

2026-09-23T15:50+0300

2026-09-23T15:50+0300

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россия

кавказ

алтай

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российские туристы мечтают отправиться в походы по природным локациям страны, в том числе посетить Кавказ, Алтай и Урал, говорится в совместном исследовании Минэкономразвития РФ и новостной платформы "Дзен". "Самыми желанными направлениями для походов по России стали Кавказ и Алтай: туда хотели бы отправиться 27% и 26% респондентов соответственно. Также в топ вошли Байкал (23%), Урал (22%) и Карелия (20%)", - говорится в исследовании. При этом реже участники исследования называли Камчатку, Центральную Россию и Сахалин. Однако среди регионов и природных территорий, где опрошенные уже ходили в походы, лидирует Центральная Россия, далее идут Урал, Карелия и Алтай, Кавказ и Байкал. По представленным данным, более трети респондентов уже ходили в походы или по пешим туристическим маршрутам в России. При этом порядка 18% были в походах несколько раз в жизни, 9% ходят примерно раз в год или несколько раз в год, 39% пока не имели такого опыта, но хотели бы попробовать. Отмечается, что чаще всего россиян интересуют короткие форматы. Так, самыми популярными вариантами стали пешая прогулка на несколько часов, однодневные маршруты без ночевки, маршруты с ночевками в гостиницах, турбазах или глэмпингах и походы на несколько дней с палаткой. "Оптимальной продолжительностью похода чаще всего называли 2-3 дня (34%) или один день (33%)", - добавили аналитики. При выборе нового маршрута россияне в первую очередь обращают внимание на красивые природные виды, безопасность маршрута и удобство. При этом главные причины интереса к походам связаны с природой и отдыхом от городской среды и желанием получить новые впечатления и приключения, а также провести время с близкими или друзьями и побыть в тишине и наедине с собой.

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бизнес, россия, кавказ, алтай, байкал