https://1prime.ru/20260923/rosstat-873611455.html

В России с 15 по 21 сентября инфляция составила 0,06%

В России с 15 по 21 сентября инфляция составила 0,06% - 23.09.2026, ПРАЙМ

В России с 15 по 21 сентября инфляция составила 0,06%

Инфляция в России на неделе с 15 по 21 сентября составила 0,06% после 0,02% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,81%, следует из публикации Росстата. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T19:11+0300

2026-09-23T19:11+0300

2026-09-23T19:11+0300

россия

росстат

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 15 по 21 сентября составила 0,06% после 0,02% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,81%, следует из публикации Росстата. "За период с 15 по 21 сентября 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,06%, с начала месяца - 100,13%, с начала года - 104,81%", - говорится в публикации. Цены на плодоовощную продукцию за отчетный период в среднем снизились на 1,6%. В том числе подешевели: картофель - на 3,4%, капуста - на 3,3%, морковь - на 3%, яблоки - на 2,6%, лук - на 2,4%, свекла - на 2,3%, огурцы - на 1,7%. Выросли цены на помидоры (на 1,9%) и бананы - на 0,5%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 15 по 21 сентября подорожали: яйца - на 2,4%, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 1% и 0,8% соответственно, гречка, рыба мороженая - на 0,6%, соль, свинина и мясо кур - на 0,5%, пшено, подсолнечное масло и творог - на 0,4%, сливочное масло и вареные колбасы - на 0,3%, молоко (ультрапастеризованное), сухие молочные смеси для детского питания, кефир, мука, ржаной хлеб, сосиски, сардельки, баранина - на 0,2%, печенье, говядина, пшеничный хлеб, сметана, сыры, вермишель, чай - на 0,1%. Снизились цены на сахар - на 1,1%, рис - на 0,2%, макаронные изделия и маргарин - на 0,1%. Из непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 15 по 21 сентября подорожали зубные пасты - на 0,7%, зубные щетки - на 0,6%, спички, стиральные порошки и детские подгузники - на 0,2%, гигиенические прокладки - на 0,1%. Снизились цены на туалетную бумагу и пеленки для новорожденных - на 0,2%, мыло хозяйственное - на 0,1%. Смартфоны за отчетный период подорожали на 0,7%, при этом цены на электропылесосы и телевизоры практически не изменились. Стоимость новых отечественных и иностранных автомобилей также осталась без изменений. Бензин подорожал на 0,05%, а цена дизельного топлива снизилась на 0,7%. Росстат за неделю с 15 по 21 сентября зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности подорожал левомеколь - на 0,4%, валидол, активированный уголь, ренгалин и нафазолин - на 0,3%. Подешевел корвалол - на 0,4%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, росстат