https://1prime.ru/20260923/rosstat-873611574.html
В России на 13,7% выросло производство СПГ
В России на 13,7% выросло производство СПГ - 23.09.2026, ПРАЙМ
В России на 13,7% выросло производство СПГ
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-августе выросло на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 23,1 миллиона... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T19:12+0300
2026-09-23T19:12+0300
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россия
росстат
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-августе выросло на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 23,1 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. В августе показатель вырос на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,5 миллиона тонн. В месячном выражении производство СПГ увеличилось на 7,6%. Производство СПГ в России по итогам 2025 года снизилось на 3,6% - до 32,9 миллиона тонн.
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россия, росстат
В России на 13,7% выросло производство СПГ
Росстат: производство СПГ в январе-августе выросло на 13,7%, до 23,1 млн тонн
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-августе выросло на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 23,1 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
В августе показатель вырос на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,5 миллиона тонн. В месячном выражении производство СПГ увеличилось на 7,6%.
Производство СПГ в России по итогам 2025 года снизилось на 3,6% - до 32,9 миллиона тонн.