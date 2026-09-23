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В России на 13,7% выросло производство СПГ - 23.09.2026, ПРАЙМ
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В России на 13,7% выросло производство СПГ
В России на 13,7% выросло производство СПГ - 23.09.2026, ПРАЙМ
В России на 13,7% выросло производство СПГ
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-августе выросло на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 23,1 миллиона... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T19:12+0300
2026-09-23T19:12+0300
россия
росстат
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-августе выросло на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 23,1 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. В августе показатель вырос на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,5 миллиона тонн. В месячном выражении производство СПГ увеличилось на 7,6%. Производство СПГ в России по итогам 2025 года снизилось на 3,6% - до 32,9 миллиона тонн.
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россия, росстат
РОССИЯ, Росстат
19:12 23.09.2026
 
В России на 13,7% выросло производство СПГ

Росстат: производство СПГ в январе-августе выросло на 13,7%, до 23,1 млн тонн

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-августе выросло на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 23,1 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
В августе показатель вырос на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,5 миллиона тонн. В месячном выражении производство СПГ увеличилось на 7,6%.
Производство СПГ в России по итогам 2025 года снизилось на 3,6% - до 32,9 миллиона тонн.
 
РОССИЯРосстат
 
 
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