https://1prime.ru/20260923/rosstat-873611662.html

Добыча газа в России в январе-августе выросла на 3,5%

Добыча газа в России в январе-августе выросла на 3,5% - 23.09.2026, ПРАЙМ

Добыча газа в России в январе-августе выросла на 3,5%

Добыча газа в России - горючего природного и попутного нефтяного - в январе-августе 2026 года выросла на 3,5% к аналогичному периоду прошлого года, до 446,5... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T19:12+0300

2026-09-23T19:12+0300

2026-09-23T19:12+0300

газ

росстат

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Добыча газа в России - горючего природного и попутного нефтяного - в январе-августе 2026 года выросла на 3,5% к аналогичному периоду прошлого года, до 446,5 миллиардов кубометров, следует из данных Росстата. Добыча горючего природного газа (газа естественного) за восемь месяцев 2026 года выросла на 3,8% в годовом выражении - до 379 миллиардов кубометров. Добыча попутного нефтяного газа за этот период составила 67,5 миллиардов кубометров, сократившись на 0,1% к аналогичному периоду прошлого года. Таким образом, добыча естественного и попутного газа за восемь месяцев текущего года составила 446,5 миллиардов кубометров. Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (около 431,4 миллиарда кубометров). Добыча горючего природного газа в августе в месячном выражении выросла на 4,5%, а в годовом - на 1,1%, до 41,3 миллиарда кубометров. Добыча попутного нефтяного газа увеличилась на 2,7% по сравнению с июлем текущего года и на 4,5% по сравнению с августом 2025 года - до 8,5 миллиардов кубометров. В 2025 году суммарная добыча газа в России снизилась на 3,2% - до 663 миллиардов кубометров.

https://1prime.ru/20260923/rosstat-873611574.html

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газ, росстат