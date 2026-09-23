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В России в январе-августе выросло производство легковых автомобилей - 23.09.2026, ПРАЙМ
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В России в январе-августе выросло производство легковых автомобилей
В России в январе-августе выросло производство легковых автомобилей - 23.09.2026, ПРАЙМ
В России в январе-августе выросло производство легковых автомобилей
Производство легковых автомобилей в России в январе-августе выросло на 13,3%, до 507 тысяч штук, в том числе в августе - на 69,1%, до 62,6 тысячи штук, следует... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T19:12+0300
2026-09-23T19:13+0300
бизнес
россия
росстат
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-августе выросло на 13,3%, до 507 тысяч штук, в том числе в августе - на 69,1%, до 62,6 тысячи штук, следует из данных Росстата. Выпуск грузовиков за восемь месяцев сократился на 4% и составил 82,5 тысячи единиц, но вырос в августе на 32,9%, до 12,3 тысячи штук. Производство автобусов массой до пяти тонн сократилось в январе-августе на 18,9% к прошлому году, до 8,3 тысячи единиц техники, тогда как в последний месяц лета оно выросло на 20% в годовом выражении и составило 1,5 тысячи штук. Выпуск автобусов тяжелее пяти тонн с начала года сократился на 4,5%, что в абсолютном выражении составляет 5,8 тысячи штук. В августе же объем производства вырос на 7,2% к августу прошлого года и достиг показателя в 700 штук. Производство двигателей внутреннего сгорания в январе-августе снизилось на 17% и составило 112 тысяч агрегатов. При этом в августе было выпущено 14 тысяч ДВС, что на 17,8% меньше, чем год назад.
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бизнес, россия, росстат
Бизнес, РОССИЯ, Росстат
19:12 23.09.2026 (обновлено: 19:13 23.09.2026)
 
В России в январе-августе выросло производство легковых автомобилей

Росстат: производство легковых автомобилей в России в январе-августе выросло на 13,3%

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-августе выросло на 13,3%, до 507 тысяч штук, в том числе в августе - на 69,1%, до 62,6 тысячи штук, следует из данных Росстата.
Выпуск грузовиков за восемь месяцев сократился на 4% и составил 82,5 тысячи единиц, но вырос в августе на 32,9%, до 12,3 тысячи штук.
Производство автобусов массой до пяти тонн сократилось в январе-августе на 18,9% к прошлому году, до 8,3 тысячи единиц техники, тогда как в последний месяц лета оно выросло на 20% в годовом выражении и составило 1,5 тысячи штук.
Выпуск автобусов тяжелее пяти тонн с начала года сократился на 4,5%, что в абсолютном выражении составляет 5,8 тысячи штук. В августе же объем производства вырос на 7,2% к августу прошлого года и достиг показателя в 700 штук.
Производство двигателей внутреннего сгорания в январе-августе снизилось на 17% и составило 112 тысяч агрегатов. При этом в августе было выпущено 14 тысяч ДВС, что на 17,8% меньше, чем год назад.
 
БизнесРОССИЯРосстат
 
 
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