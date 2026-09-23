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"Ростех" готовит к запуску Черногорский горно-обогатительный комбинат - 23.09.2026, ПРАЙМ
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"Ростех" готовит к запуску Черногорский горно-обогатительный комбинат
"Ростех" готовит к запуску Черногорский горно-обогатительный комбинат - 23.09.2026, ПРАЙМ
"Ростех" готовит к запуску Черногорский горно-обогатительный комбинат
"Ростех" готовит к запуску Черногорский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Красноярском крае, где будет добываться платина и палладий, ввод в эксплуатацию... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T08:52+0300
2026-09-23T08:52+0300
промышленность
красноярский край
ростех
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "Ростех" готовит к запуску Черногорский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Красноярском крае, где будет добываться платина и палладий, ввод в эксплуатацию запланирован на конец года, сообщила госкорпорация. "РТ-Инжиниринг" завершает пусконаладочные работы на обогатительном комплексе Черногорского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Красноярском крае… Объект находится в высокой степени готовности, запуск в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года", - сказано в сообщении на платформе "Макс". Отмечается, что на данный момент специалисты сосредоточены на синхронизации технологических переделов в единую производственную цепочку. Кроме того, идет проверка работоспособности оборудования, настройка систем автоматизированного управления, а также отработка алгоритмов защит и блокировок. Это один из крупнейших промышленных объектов, реализованных с нуля в зоне вечной мерзлоты, на нем будут извлекать платину и палладий – критически важное сырье для высокотехнологичных отраслей промышленности, следует из сообщения. Проект включен в Стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года. Согласно материалам компании, проектная мощность предприятия - до 9 миллионов тонн переработанной руды в год и извлечение 250 тысяч тонн медно-никелевых концентратов, содержащих металлы платиновой группы. А с освоением месторождения "Норильск-1" мощность достигнет 14 миллионов тонн в год, что позволит производить до 55 тонн платиноидов ежегодно и обеспечит ресурсную базу более чем на 50 лет.
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промышленность, красноярский край, ростех
Промышленность, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Ростех
08:52 23.09.2026
 
"Ростех" готовит к запуску Черногорский горно-обогатительный комбинат

"Ростех" готовит к запуску Черногорский горно-обогатительный комбинат в Красноярском крае

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "Ростех" готовит к запуску Черногорский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Красноярском крае, где будет добываться платина и палладий, ввод в эксплуатацию запланирован на конец года, сообщила госкорпорация.
"РТ-Инжиниринг" завершает пусконаладочные работы на обогатительном комплексе Черногорского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Красноярском крае… Объект находится в высокой степени готовности, запуск в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года", - сказано в сообщении на платформе "Макс".
Отмечается, что на данный момент специалисты сосредоточены на синхронизации технологических переделов в единую производственную цепочку. Кроме того, идет проверка работоспособности оборудования, настройка систем автоматизированного управления, а также отработка алгоритмов защит и блокировок.
Это один из крупнейших промышленных объектов, реализованных с нуля в зоне вечной мерзлоты, на нем будут извлекать платину и палладий – критически важное сырье для высокотехнологичных отраслей промышленности, следует из сообщения.
Проект включен в Стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года.
Согласно материалам компании, проектная мощность предприятия - до 9 миллионов тонн переработанной руды в год и извлечение 250 тысяч тонн медно-никелевых концентратов, содержащих металлы платиновой группы. А с освоением месторождения "Норильск-1" мощность достигнет 14 миллионов тонн в год, что позволит производить до 55 тонн платиноидов ежегодно и обеспечит ресурсную базу более чем на 50 лет.
 
ПромышленностьКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙРостех
 
 
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