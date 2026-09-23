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Рубио объяснил, что будет, если сделка с Ираном не будет достигнута

Рубио объяснил, что будет, если сделка с Ираном не будет достигнута - 23.09.2026, ПРАЙМ

Рубио объяснил, что будет, если сделка с Ираном не будет достигнута

Соединенные Штаты продолжат наращивать экономическое давление на Иран при отсутствии сделки, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:40+0300

2026-09-23T17:40+0300

2026-09-23T17:40+0300

сша

иран

марко рубио

дональд трамп

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НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты продолжат наращивать экономическое давление на Иран при отсутствии сделки, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "У президента (США Дональда Трампа - ред.) есть в распоряжении ряд вариантов, включая те, которые он уже принял, а именно серьезные и растущие экономические издержки", - отметил он, говоря о том, что будет, если сделка не будет достигнута.

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иран

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сша, иран, марко рубио, дональд трамп