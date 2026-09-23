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Рубио объяснил, что будет, если сделка с Ираном не будет достигнута
Рубио объяснил, что будет, если сделка с Ираном не будет достигнута - 23.09.2026, ПРАЙМ
Рубио объяснил, что будет, если сделка с Ираном не будет достигнута
Соединенные Штаты продолжат наращивать экономическое давление на Иран при отсутствии сделки, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:40+0300
2026-09-23T17:40+0300
2026-09-23T17:40+0300
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НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты продолжат наращивать экономическое давление на Иран при отсутствии сделки, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "У президента (США Дональда Трампа - ред.) есть в распоряжении ряд вариантов, включая те, которые он уже принял, а именно серьезные и растущие экономические издержки", - отметил он, говоря о том, что будет, если сделка не будет достигнута.
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сша, иран, марко рубио, дональд трамп
США, ИРАН, Марко Рубио, Дональд Трамп
Рубио объяснил, что будет, если сделка с Ираном не будет достигнута
Рубио: США продолжат экономическое давление на Иран при отсутствии сделки
НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты продолжат наращивать экономическое давление на Иран при отсутствии сделки, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"У президента (США Дональда Трампа - ред.) есть в распоряжении ряд вариантов, включая те, которые он уже принял, а именно серьезные и растущие экономические издержки", - отметил он, говоря о том, что будет, если сделка не будет достигнута.