Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубио объяснил, что будет, если сделка с Ираном не будет достигнута - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/rubio-873606849.html
Рубио объяснил, что будет, если сделка с Ираном не будет достигнута
Рубио объяснил, что будет, если сделка с Ираном не будет достигнута - 23.09.2026, ПРАЙМ
Рубио объяснил, что будет, если сделка с Ираном не будет достигнута
Соединенные Штаты продолжат наращивать экономическое давление на Иран при отсутствии сделки, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:40+0300
2026-09-23T17:40+0300
сша
иран
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867879_0:235:1818:1258_1920x0_80_0_0_b22fd3fcfc7104224c6be27d4129de74.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты продолжат наращивать экономическое давление на Иран при отсутствии сделки, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "У президента (США Дональда Трампа - ред.) есть в распоряжении ряд вариантов, включая те, которые он уже принял, а именно серьезные и растущие экономические издержки", - отметил он, говоря о том, что будет, если сделка не будет достигнута.
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867879_0:64:1818:1428_1920x0_80_0_0_e94a74270eb79d243f9c298d48788c06.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, иран, марко рубио, дональд трамп
США, ИРАН, Марко Рубио, Дональд Трамп
17:40 23.09.2026
 
Рубио объяснил, что будет, если сделка с Ираном не будет достигнута

Рубио: США продолжат экономическое давление на Иран при отсутствии сделки

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2026
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты продолжат наращивать экономическое давление на Иран при отсутствии сделки, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"У президента (США Дональда Трампа - ред.) есть в распоряжении ряд вариантов, включая те, которые он уже принял, а именно серьезные и растущие экономические издержки", - отметил он, говоря о том, что будет, если сделка не будет достигнута.
 
СШАИРАНМарко РубиоДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала