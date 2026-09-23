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Рубио оценил закон о санкциях против России

Рубио оценил закон о санкциях против России - 23.09.2026, ПРАЙМ

Рубио оценил закон о санкциях против России

Госсекретарь США Марко Рубио считает принятый закон о санкциях против РФ инструментом, который может влиять не только на украинский конфликт. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T19:56+0300

2026-09-23T19:56+0300

2026-09-23T19:56+0300

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НЬЮ-ЙОРК (США), 23 сен - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио считает принятый закон о санкциях против РФ инструментом, который может влиять не только на украинский конфликт. Президент США Дональд Трамп 19 сентября подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Документ позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США. "Теперь у президента (США Дональда Трампа - ред.) есть инструмент, который он может использовать не только для влияния на происходящее между Россией и Украиной", - заявил Рубио журналистам. По его словам, Трампу решать, как именно он использует возможность вводить пошлины в рамках закона о санкциях против РФ, и объявлять об этом тоже предстоит самому президенту. Рубио добавил, что закон позволяет президенту делать исключения в отдельных случаях в интересах национальной безопасности.

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