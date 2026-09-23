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Рубио оценил закон о санкциях против России - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Рубио оценил закон о санкциях против России
Рубио оценил закон о санкциях против России - 23.09.2026, ПРАЙМ
Рубио оценил закон о санкциях против России
Госсекретарь США Марко Рубио считает принятый закон о санкциях против РФ инструментом, который может влиять не только на украинский конфликт. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T19:56+0300
2026-09-23T19:56+0300
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марк рубио
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НЬЮ-ЙОРК (США), 23 сен - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио считает принятый закон о санкциях против РФ инструментом, который может влиять не только на украинский конфликт. Президент США Дональд Трамп 19 сентября подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Документ позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США. "Теперь у президента (США Дональда Трампа - ред.) есть инструмент, который он может использовать не только для влияния на происходящее между Россией и Украиной", - заявил Рубио журналистам. По его словам, Трампу решать, как именно он использует возможность вводить пошлины в рамках закона о санкциях против РФ, и объявлять об этом тоже предстоит самому президенту. Рубио добавил, что закон позволяет президенту делать исключения в отдельных случаях в интересах национальной безопасности.
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россия, мировая экономика, сша, марко рубио, марк рубио, дональд трамп
РОССИЯ, Мировая экономика, США, Марко Рубио, Марк Рубио, Дональд Трамп
19:56 23.09.2026
 
Рубио оценил закон о санкциях против России

Рубио: закон о санкциях против РФ может влиять не только на украинский конфликт

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НЬЮ-ЙОРК (США), 23 сен - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио считает принятый закон о санкциях против РФ инструментом, который может влиять не только на украинский конфликт.
Президент США Дональд Трамп 19 сентября подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Документ позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США.
"Теперь у президента (США Дональда Трампа - ред.) есть инструмент, который он может использовать не только для влияния на происходящее между Россией и Украиной", - заявил Рубио журналистам.
По его словам, Трампу решать, как именно он использует возможность вводить пошлины в рамках закона о санкциях против РФ, и объявлять об этом тоже предстоит самому президенту.
Рубио добавил, что закон позволяет президенту делать исключения в отдельных случаях в интересах национальной безопасности.
 
РОССИЯМировая экономикаСШАМарко РубиоМарк РубиоДональд Трамп
 
 
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